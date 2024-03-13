Що відомо про лося?

Лось – найбільший представник родини. Сучасних лосів ділять на два види – лось звичайний і лось американський (іноді другий не виокремлюють). В Чорнобилі помітили представника саме першого виду.

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Популяція лося в Україні різко скоротилася, що призвело до занесення його до Червоної книги України 9 листопада 2017 року. Рішення було прийнято Національною комісією з питань Червоної книги України за пропозицією, внесеною у травні 2017 року.

Відомо, що лосі мешкають у різних середовищах, включаючи ліси, зарості верболозу вздовж річок та озер, лісотундру з березами та осиками. Влітку їх можна зустріти далеко від лісів, іноді вони мандрують на сотні кілометрів у степові та тундрові райони.

Лось у Чорнобилі потрапив на фото / Кадр з архіву Чорнобильського заповідника

Болота, річки та озера відіграють вирішальну роль для лосів, оскільки вони забезпечують доступ до водної рослинності для харчування та притулку від літньої спеки. Взимку лосі покладаються на змішані та хвойні ліси з густим підліском, щоб вижити.

Лосі пристосовуються до літньої спеки, стаючи більш активними вночі і шукаючи притулку в різних місцях вдень. Їх можна зустріти на галявинах, вирубках, озерах, болотах і в густих хвойних лісах, де вони рятуються від спеки та комах. Взимку лосі харчуються вдень, а вночі майже весь час залишаються на лежанні.

Лось у Чорнобилі / Кадр з архіву Чорнобильського заповідника

Виявляючи неабияку спритність, лосі можуть розвивати швидкість до 56 кілометрів на годину і є вправними плавцями. Ці величні створіння здатні тримати голову під водою понад хвилину, добуваючи водні рослини.

Зіткнувшись з хижаками, лосі захищаються, використовуючи свої потужні передні ноги для ударів. Відомі своїм гострим слухом і нюхом, лосі володіють найбільш розвиненими органами чуття серед своїх родичів.

У Чорнобилі виявили тварин, на яких не впливає радіація

Нематоди, що мешкають у Чорнобильській зоні відчуження, абсолютно не залежать від рівня радіації навколо електростанції. Їхнє вивчення допоможе виявити схильність людей до онкології.

Проаналізувавши геноми мікроскопічних черв'яків, вчені виявили, що ДНК цих істот залишається абсолютно незмінною, попри те, що вони зазнали впливу рівнів іонізуючої радіації, які ми, люди, вважаємо шкідливими.