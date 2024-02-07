"Рыжая, аж огненная": в Чернобыльском заповеднике показали хищника, который не маскируется на зиму

В разгар зимы в Украине дикие животные, обитающие на Полесье, чувствуют себя очень комфортно и уютно. Недавно на территории Чернобыля была замечена опасная и рыжая хищница.

Говорится о лисе. Соответствующее фото опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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Что известно о рыжей лисице?

На фоне белого снега лисья шуба выглядит особенно яркой. Зимой ее шерсть становится гуще, более пушистой и сочно рыжей с белыми пятнами и темными "носками".

Рыжая, аж огненная. Несмотря на то, что у лисы – немало врагов (те же волки или рыси), эта хищница не маскируется на зиму... Чем не огонек на фоне холодной серости?

– говорится в сообщении.

В Чернобыле показали лису / Фото Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Имея удивительное сходство с волком, лиса демонстрирует свою моногамную природу, что размножаются только один раз в год. Репродуктивный цикл лисы начинается в декабре – феврале, когда каждая самка переживает короткий период течки. Успех этого брачного сезона зависит от факторов окружающей среды, таких как погодные условия и общее состояние здоровья животных.

К сожалению, в отдельные годы наблюдается тревожная тенденция, когда 60% самок лисиц не приносят ни одного потомства.

Из органов чувств у лисы самыми развитыми являются обоняние и слух. Зрение у животного неострое из-за этого, например, лиса может очень близко подойти к неподвижно сидящему или стоящему человеку с подветренной стороны.

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