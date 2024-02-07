"Рыжая, аж огненная": в Чернобыльском заповеднике показали хищника, который не маскируется на зиму
Источник:Чернобыльский заповедник
В разгар зимы в Украине дикие животные, обитающие на Полесье, чувствуют себя очень комфортно и уютно. Недавно на территории Чернобыля была замечена опасная и рыжая хищница.
Говорится о лисе. Соответствующее фото опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
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Что известно о рыжей лисице?
На фоне белого снега лисья шуба выглядит особенно яркой. Зимой ее шерсть становится гуще, более пушистой и сочно рыжей с белыми пятнами и темными "носками".
Рыжая, аж огненная. Несмотря на то, что у лисы – немало врагов (те же волки или рыси), эта хищница не маскируется на зиму... Чем не огонек на фоне холодной серости?
– говорится в сообщении.
В Чернобыле показали лису / Фото Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
Имея удивительное сходство с волком, лиса демонстрирует свою моногамную природу, что размножаются только один раз в год. Репродуктивный цикл лисы начинается в декабре – феврале, когда каждая самка переживает короткий период течки. Успех этого брачного сезона зависит от факторов окружающей среды, таких как погодные условия и общее состояние здоровья животных.
К сожалению, в отдельные годы наблюдается тревожная тенденция, когда 60% самок лисиц не приносят ни одного потомства.
Из органов чувств у лисы самыми развитыми являются обоняние и слух. Зрение у животного неострое из-за этого, например, лиса может очень близко подойти к неподвижно сидящему или стоящему человеку с подветренной стороны.
Другие животные в Чернобыле:
- В Чернобыльской зоне отчуждения заметили целый табун благородных красавиц. Говорится о самках оленя европейского (благородного). Камера фотографа зафиксировала самок, которые стояли на заснеженном поле.
- На днях в этой зоне также заметили маму-лосиху и ее лосенка. На опубликованном кадре – небольшая семейка. С одной стороны – небольшая, потому что здесь только мама-лосиха и ее почти взрослый лось, а с другой – об этих животных не стоит говорить в уменьшительных тонах, ведь это величественные существа.
- В Чернобыльском заповеднике в Киевской области в фотоловушку попало животное, которое любит есть ночью. Оно опасно и при встрече не стоит им любоваться, а остерегаться. Говорится о диком кабане.
- Еще Заповедник показал на фото животное, которое почти все свое время проводит на деревьях. Оно имеет характерные черты кисти на ушах, но это не оно (хотя ее также замечали на этой территории). Говорится о выверке.