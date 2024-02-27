В Чернобыле обнаружили лягушек-мутантов, которые могут противостоять радиации: навыки амфибий удивят

В районе, облученном в результате Чернобыльской ядерной катастрофы 1986 года, осталось немного жизни. Однако, несмотря на это, многие виды адаптировались, в частности восточные древесные лягушки.

Как выяснили ученые, эти лягушки мутировали, чтобы защититься от радиации. Исследователи считают, что это стало возможным из-за быстрого изменения цвета кожи.

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В Чернобыле нашли лягушек, которые мутировали, чтобы защититься от радиации

Восточные древесные лягушки (Hyla orientalis), обычно зеленого цвета, показали вариации черного цвета кожи у нескольких особей, обнаруженных группой исследователей в 2016 году внутри Чернобыльской зоны. Ученые посвятили 3 года изучению этих земноводных, выловленных из водоемов как в самой зоне, так и за ее пределами.

Команда обнаружила, что лягушки, найденные в зоне отчуждения, имели более темный цвет кожи спины, чем лягушки из-за пределов зоны. По мнению ученых, кожа у земноводных потемнела, чтобы защитить их от радиации.

Вид лягушек в Чернобыле, который мутировал, чтобы защититься от радиации / Фото IFLScience

В коже этих темных особей было обнаружено большее количество меланина, пигмента, что отвечает за окраску кожи и волос, и который может предоставлять защиту от радиации, в частности ионизирующей, характерной для Чернобыля.

Известно, что темная окраска защищает от различных источников радиации, нейтрализуя свободные радикалы и уменьшая повреждения ДНК, и, в частности, пигментация меланина была предложена как буферный механизм против ионизирующего излучения,

– написали исследователи.

Самый темный цвет кожи наблюдался у лягушек, найденных в районах, ближайших к эпицентру взрыва, где уровни радиации были самыми высокими на момент катастрофы. Это может указывать на влияние высоких уровней ионизирующего излучения на окраску.

Это стало возможным из-за быстрого изменения цвета кожи земноводных / Фото IFLScience

Лягушки с меньшим количеством меланина были, видимо, более уязвимыми к радиации, которая повреждает ДНК, что, вероятно, убило их в более раннем возрасте – возможно, даже до того, как они смогли бы размножаться. С другой стороны, лягушки с более темной кожей имели больше шансов выжить и родить много лягушат благодаря своему защитному меланину и эта черта передалась их потомкам.

Самки восточной древесной лягушки начинают размножаться в возрасте 2 – 3 лет. С момента Чернобыльской катастрофы прошло почти 40 лет, что равняется примерно 10 – 15 поколениям лягушек на момент исследования. Так что, это действительно быстрый эволюционный процесс.

Заметим, ранее в Чернобыльском заповеднике попала в объектив фотокамеры нутрия. Вероятно, она сбежала из какого-то хозяйства, и теперь наслаждается свободной жизнью.