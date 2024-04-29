Дикий сюрприз: на набережной Ужгорода заметили косулю – видео очевидцев

Не часто жителям шумных городов приходится встречать представителей дикой природы прямо посреди дня и в людных местах. В воскресенье, 28 апреля, такой редкий случай произошел в центре Ужгорода.

На набережной города заметили косулю, озорная в воде. Животное вызвало волну удивления и восторга у горожан. В сети даже опубликовали видео этих "диких" забав.

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В центре Ужгорода заметили косулю Животное скакало по воде, распугивая уток на набережной города.

Косуля в центре Ужгорода! Животное заметили у пешеходного моста в 10 часов утра,

– написал автор видео.

Затем она понеслась по берегу реки в направлении моста Масарика.

Как это было: смотрите видео

Белка в Чернобыле попала в объектив камеры

В Чернобыльской зоне отчуждения можно встретить широкое разнообразие флоры и фауны, причем многие виды животных вернулись сюда после крушения. В их числе и белка.

Белки продемонстрировали незаурядную стойкость к радиации на заброшенной людьми территории. Эти животные стали эмблемой возрождения природы в регионе после эвакуации людей. Одну из них на днях зафиксировала фотоловушка.