Ради лягушек: дорогу возле города перекрыли на 6 недель, чтобы амфибии перешли ее

В Великобритании одну из дорог рядом с городом Бат закрыли для водителей на 6 недель. Такое решение нужно для того, чтобы помочь местным амфибиям добраться до мест их размножения.

Хелен Хоббс, эксперт по амфибиям, заявила, что 20 тонн земноводных ежегодно погибает на дорогах. Лягушки обычно отправляются в опасное путешествие после наступления сумерек в феврале – марте.

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Дорогу перекрыли на 6 недель, чтобы лягушки ее перешли

Трасса Charlcombe Lane временно перекрыта до 25 марта, чтобы облегчить миграцию лягушек и тритонов к их "местам размножения". Это ежегодное перекрытие, которое действует с 2003 года, является результатом совместных усилий городского совета города Бат и Северо-Восточного Сомерсета и местных властей.

Группа по спасению амфибий из села Чарлкомб будет патрулировать территорию, чтобы помочь животным безопасно осуществить их путешествия.

Дорогу перекрыли на 6 недель, чтобы лягушки могли ее перейти / Фото Somerset Live

Ожидается, что примерно 2 500 амфибий пересекут дорогу, чтобы добраться до озера для спаривания и размножения. Эта ежегодная миграция, что обычно начинается после наступления темноты в феврале и марте, создает риски для этих земноводных, поскольку они передвигаются по опасной трассе.

Рядом с деревней Чарлкомб они часто оказываются в ловушке из-за высоких каменных стен, поэтому каждый вечер добровольцы патрулируют местность, чтобы переместить земноводных в безопасное место и дать им возможность продолжить свой путь.

Ежегодно на дорогах погибает около 20 тонн амфибий, поэтому наша группа стремится сделать все возможное, чтобы популяции лягушек и тритонов выжили,

– рассказала Хелен Хоббс.

К слову, еще одну дорогу в Линкольншире также ежегодно закрывают, чтобы помочь амфибиям добраться до места назначения. В один из дней 2013 года на ней было найдено мертвыми более 40 пар лягушек.

Дорогу перекрыли на 6 недель, чтобы лягушки ее перешли / Фото Unsplash

Фонд Wildlife Trust Fund объяснил, что обычные лягушки случаются по всей Великобритании и они известны своими массовыми миграциями к своим гнездовым водоемам в первые теплые, влажные вечера года.

Германия потратила 465 000 евро на строительство тоннелей для лягушек

В немецком Гамбурге построили четыре тоннеля для лягушек и тритонов. На это партия "Зеленых" выделила 465 тысяч евро. Все для того, чтобы защитить амфибий от автомобилей. Впрочем, налогоплательщикам такое решение не очень нравится.

В 2021 году зоозащитники насчитали в Гамбурге всего 616 лягушек, хотя еще в 2018-м популяция земноводных была почти вдвое больше. Ранее для охраны амфибий выставляли заграждения, но этого оказалось мало. Поэтому Германия приняла решение о строительстве тоннелей для лягушек. На это страна потратила 465 000 евро.