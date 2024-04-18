Только обнаружили, а жизнь уже на волоске: в Бразилии бродит крошечная кошка – тигровые фото

Недавно в лесах Бразилии был найден новый вид тигрового кота. Это крошечное и удивительно милое создание привлекло внимание ученых. Однако новооткрытый вид уже находится на грани исчезновения.

В Бразилии бродит тигровая кошка, о которой никто не знал

В лесах Центральной и Южной Америки живут тигровые кошки, также известные как онцилы – небольшие пятнистые коты, которые бесшумно передвигаются в своей естественной среде обитания. Эти ловкие создания хорошо приспособлены к лазанию по деревьям и ловле мелкой добычи.

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В Америке эта порода считается одной из самых пугливых и миниатюрных кошек. Весом всего от 1,5 до 3 килограммов, эти коты даже легче среднестатистической домашней кошки.

До недавнего времени онцил разделяли на два вида:

северную тигровую кошку (Leopardus tigrinus);

атлантическую лесную тигровую кошку (Leopardus Guttulus);

несколько подвидов.

Однако, недавнее исследование, проведенное учеными из Инициативы по сохранению тигровых кошек в Бразилии, выявило, что в этой группе существует и третий вид – дымчатый тигровый кот (Leopardus pardinoides). Несмотря на то, новооткрытый вид животных оказался на грани исчезновения из-за масштабной вырубки лесов и уничтожения среды обитания.

Два других вида тигровых кошек: северная тигровая кошка (вверху) и тигровая кошка Атлантического леса (внизу) / Фото Tiger Cats Conservation Initiative

Команда обнаружила, что вид миниатюрных дымчатых тигровых кошек обитает в лесах Центральной Америки и горных хребтах Анд. Ареал этих котов простирается от Коста-Рики через Панаму, Колумбию, Перу, Боливию и Аргентину. Важно отметить, что два других вида тигровых котов обитают за пределами этого ареала.

Открытие нового вида было омрачено тем, что, как и многие другие животные на этой территории, тигровые кошки, включая только что описанный вид, уже находятся под угрозой исчезновения,

– отмечают авторы исследования.

Основными угрозами для этих животных является незаконная вырубка лесов, агрессивное разрушение их среды обитания, а также повышенный риск незаконной охоты.

В ответ на растущую угрозу для тигровых котов команда выступает за усиление мер защиты. Они признают сложность решения проблемы для нового вида, подчеркивая трудности в поиске решения.

Карта Южной Америки, показывающая историческое и прогнозируемое нынешнее распространение трех видов тигровых кошек / Фото Scientific Reports

Сокращение популяции тревожное

Положительным моментом является то, что большая часть ареала дымчатого тигрового кота находится в Бразилии, что дает возможность координировать усилия по его сохранению. Однако, негативным моментом является то, что ареал этого вида является узкой полосой, которая пересекает несколько южноамериканских стран, в том числе те, что сейчас переживают партизанские конфликты.

Авторы исследования отмечают, что для всех тигровых кошек сокращение популяции выглядит весьма тревожным: от 50% до 60%.