У Бразилії бродить тигрова кішка, про яку ніхто не знав

У лісах Центральної та Південної Америки живуть тигрові кішки, також відомі як онцили – невеликі плямисті коти, які безшумно пересуваються у своєму природному середовищі існування. Ці спритні створіння добре пристосовані до лазіння по деревах і ловлі дрібної здобичі.

Дивіться також Очі у 20 разів важчі за голову: який вигляд має химерна істота з "видатним зором"

В Америці ця порода вважається однією з найбільш полохливих і мініатюрних кішок. Вагою всього від 1,5 до 3 кілограмів, ці коти навіть легші за середньостатистичну домашню кішку.

Донедавна онцил розділяли на два види:

північну тигрову кішку (Leopardus tigrinus);

атлантичну лісову тигрову кішку (Leopardus Guttulus);

кілька підвидів.

Однак, нещодавнє дослідження, проведене вченими з Ініціативи зі збереження тигрових котів у Бразилії, виявило, що в цій групі існує і третій вид — димчастий тигровий кіт (Leopardus pardinoides). Попри те, нововідкритий вид тварин опинився на межі зникнення через масштабну вирубку лісів та знищення середовища існування.

Два інших види тигрових кішок: північна тигрова кішка (вгорі) і тигрова кішка Атлантичного лісу (внизу) / Фото Tiger Cats Conservation Initiative

Команда виявила, що вид мініатюрних димчастих тигрових котів мешкає у лісах Центральної Америки та гірських хребтах Анд. Ареал цих котів простягається від Коста-Рики через Панаму, Колумбію, Перу, Болівію та Аргентину. Важливо зазначити, що два інших види тигрових котів мешкають за межами цього ареалу.

Відкриття нового виду було затьмарене тим, що, як і багато інших тварин на цій території, тигрові кішки, включно з щойно описаним видом, уже перебувають під загрозою зникнення,

– зауважують автори дослідження.

Основними загрозами для цих тварин є незаконне вирубування лісів, агресивне руйнування їхнього середовища існування, а також підвищений ризик незаконного полювання.

У відповідь на зростаючу загрозу для тигрових котів команда виступає за посилення заходів захисту. Вони визнають складність розв'язання проблеми для нового виду, наголошуючи на труднощах у пошуку рішення.

Карта Південної Америки, що показує історичне і прогнозоване нинішнє поширення трьох видів тигрових кішок / Фото Scientific Reports

Скорочення популяції тривожне

Позитивним моментом є те, що більша частина ареалу димчастого тигрового кота перебуває в Бразилії, що дає можливість координувати зусилля з його збереження. Однак, негативним моментом є те, що ареал цього виду є вузькою смугою, яка перетинає кілька південноамериканських країн, в тому числі ті, що зараз переживають партизанські конфлікти.

Автори дослідження зазначають, що для всіх тигрових кішок скорочення популяції виглядає вельми тривожним: від 50% до 60%.