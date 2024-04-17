В недавнем исследовании ученые обнаружили, что суммарный вес двух глаз этого вида в 20 раз тяжелее остальной части головы. Для сравнения, у человека тогда бы каждый глаз весил около 50 килограммов.

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Причудливое существо с "выдающимся зрением"

Во время своего исследования ученые детально изучили зрение трех видов ночных морских червей Средиземноморья:

Torrea candida,

Vanadis cf.formosa,

Naiades cantrainii.

Представители всех трех видов имеют пару гигантских глаз.

Мы стремились разгадать тайну того, почему эти прозрачные черви, которые питаются поздно ночью, развили столь огромные глаза и обеспечивают ли они виду лучшее зрение,

– говорит морской биолог Майкл Бок.

Ученые углубились в оптические, морфологические и электрофизиологические исследования глаз животных. Результаты показали, что все три вида семейства Alciopidae обладают способностью визуально воспринимать мелкие или удаленные объекты и эффективно отслеживать их движение.

Какие выводы сделали ученые?

Семейство морских червей обладает объектным зрением, бросая вызов предыдущим представлениям о том, что эту способность имеют только позвоночные, членистоногие и головоногие животные. Большинство многощетинковых червей имеют базовое зрение с низким разрешением или направленную фоторецепцию, определяя только наличие света и его направление. Зато это семейство морских червей отличается своими уникальными зрительными возможностями.

Это исследование фактически стало первым, продемонстрировавшим, что объектное зрение есть не только у этих групп, но и у некоторых многощетинковых червей.

Коллаж с глазами всех трех червей: Vanadis cf. formosa внизу слева; Torrea candida вверху справа; и Naiades cantrainii внизу справа / Фото Curr. Biol., 2024

Результаты показали, что эти 3 группы морских червей имеют исключительное зрение. Удивительно, но у них есть зрение, сравнимое со зрением мышей или крыс, несмотря на их простое строение организма и малый мозг.

В связи с этим загадочным открытием ученые задаются вопросом, откуда у ночного морского существа такое замечательное зрение. Вопреки тому, что прозрачность его тела не обеспечивает надлежащей маскировки от хищников, исследователи считают, что глаза существа могут предоставлять уникальное преимущество, компенсируя риск быть обнаруженным.

При этом также считают, что исключительное зрение, вероятно, является их секретным инструментом для поиска партнера на дне океана. Впрочем, существует вероятность, что морские черви также полагаются на свое зрение для поиска добычи с УФ-биолюминесценцией.

Заметим, тогда как синий кит является самым большим живым животным на Земле, самые маленькие существа остаются почти неизвестными. Эти микроскопические организмы, что по размеру в 100 раз меньше песчинки, ускользают от широкого признания. Что о них известно и как они выглядят – по ссылке в материале!