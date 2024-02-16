В Австралии засекли животное, которое считалось давно вымершим

На севере Западной Австралии маленькое сумчатое животное, которое считалось вымершим, было замечено на камере наблюдения за дикой природой. Речь идет о костохвостом опоссуме.

Природоохранники были в восторге, увидев на камеру опоссума. Его долгое время считали вымершим, но теперь, кажется, вид возрождается.

Смотрите также Влюбленные пингвины на сине-желтом закате: полярники очаровали сеть фото пернатых

В Австралии заметили опоссума, который считался вымершим

Животное было поймано на камеру с датчиком движения в районе, где его не видели уже более 100 лет.

Для людей в других частях Австралии это не актуально, потому что эти животные едят чужие розы в садах, но в этой части Австралии они уже давно вымерли на региональном уровне. Так что это было очень захватывающее зрелище,

– поделилась эколог Мишель Холл.

Природоохранники радуются, что их усилия по реинтродукции опоссума принесли триумфальные результаты, зафиксированные на камеру.

Кто такие костохвостые опоссумы?

Костехвостые опоссумы – это ночные сумчатые, обитающие в Австралии. Эти удивительные создания, которые по размеру сопоставимы с домашними котами, имеют разнообразную окраску – от серебристо-серого до темно-коричневого. Эта уникальная приспособленность позволяет им безупречно маскироваться в своей естественной среде обитания, охватывающей как раскидистые леса, так и шумные городские районы.

В Австралии возродился костохвостый опоссум / Фото Википедия

Они обычно встречаются на востоке и юго-востоке Австралии, но их количество на западе и в других регионах сокращается.

Опоссумы находятся под угрозой исчезновения во многих районах Австралии из-за фрагментации и потери среды обитания.

Каждый 5 мигрирующий вид животных находится под угрозой исчезновения

Ежегодно многочисленные млекопитающие, птицы, рыбы и насекомые отправляются в свои миграционные путешествия, иногда пересекая национальные границы. В эти периоды возникают опасности браконьерства, загрязнения и потери среды обитания.

В результате, каждый пятый мигрирующий вид находится под угрозой исчезновения. Последние данные свидетельствуют о том, что почти 50% видов, отнесенных к исчезающим и охраняемых Конвенцией ООН об охране мигрирующих видов животных (CMS), сейчас переживают сокращение численности своих популяций.

Эта неутешительная тенденция особенно заметна среди мигрирующих рептилий, 70% популяций которых находятся под угрозой исчезновения. 97% видов рыб, находящихся под защитой Конвенции КМВ, могут просто исчезнуть.