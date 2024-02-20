В аэропорту Бостона обнаружили 4 мумифицированные туши обезьян

Во время досмотра багажа собака привлекла внимание таможенников к подозрительному чемодану одного из путешественников. Сначала мужчина утверждал, что перевозит сушеную рыбу, но во время более детальной проверки оказалось, что в чемодане были "мумии" приматов.

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Турист, который возвращался из Демократической Республики Конго рейсом авиакомпании Delta Airlines, утверждал, что "деликатес" предназначался для личного потребления.

В Африке часто сушат, солят или коптят мясо приматов / Фото Boston Logan Airport

В Африке мясо приматов, известное среди местных жителей как "bushmeat" (мясо диких животных), обычно сушат, солят или коптят. Однако, импорт этого мяса в США строго запрещен из-за высокого риска распространения опасных инфекций.

Опасность ввоза мяса диких животных в США является вполне реальной. Такое мясо может содержать микроорганизмы, способные вызвать заболевания, в частности вирус Эбола,

– прокомментировал ситуацию Хулио Каравия, директор местного отдела таможни и пограничной службы.

Руководство аэропорта быстро отреагировало на инцидент и сообщило о нем Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Согласно протоколу, контрабандное мясо было конфисковано и утилизировано, чтобы предотвратить его попадание в страну.

Служебная собака Бадди помог обнаружить 4 мумифицированные туши обезьян / Фото Boston Logan Airport

К сожалению, многие недооценивают риски, связанные с ввозом так называемого bushmeat. Последствия могут быть катастрофическими, поэтому такие случаи мы тщательно расследуем,

– добавил Хулио Каравия.

По оценкам экспертов, в США ежемесячно контрабандными путями попадает около 15 тысяч фунтов запрещенного мяса диких африканских животных. Пассажиры часто скрывают его среди других продуктов в своих чемоданах.

В аэропорту Колумбии арестовали женщину с более чем сотней ядовитых лягушек в багаже

Колумбийские власти изъяли 130 ядовитых лягушек-арлекинов у одного из пассажиров в аэропорту Боготы. Работники нашли их во время проверки багажа. Женщина, ответственная за этот незаконный акт, была немедленно задержана, и сейчас ей предъявлены обвинения в незаконной торговле дикими животными. Она направлялась в Сан-Паулу в Бразилии через Панаму.

Пассажирка спрятала амфибий вида Oophaga sylvatica в контейнеры для фотопленок. Когда правоохранители обнаружили животных, женщина заявила, что лягушек-арлекинов ей подарила местная община на юге Колумбии. Многие лягушки были в состоянии обезвоживания и стресса.

Правоохранитель добавил, что частные коллекционеры могут заплатить до 1 000 долларов за каждую лягушку. В то же время в Колумбии штраф за владение одной такой лягушкой может достичь 14 300 долларов.