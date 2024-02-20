В аеропорту Бостона виявили 4 муміфіковані туші мавп

Під час огляду багажу собака привернув увагу митників до підозрілої валізи одного з мандрівників. Спочатку чоловік стверджував, що перевозить сушену рибу, але під час детальнішої перевірки виявилося, що у валізі були "мумії" приматів.

Читайте також В Австралії помітили тварину, яка вважалася давно вимерлою

Турист, який повертався з Демократичної Республіки Конго рейсом авіакомпанії Delta Airlines, стверджував, що "делікатес", про який мовиться, призначався для особистого споживання.

В Африці часто сушать, солять або коптять м'ясо приматів / Фото Boston Logan Airport

В Африці м'ясо приматів, відоме серед місцевих жителів як "bushmeat" (м'ясо диких тварин), зазвичай сушать, солять або коптять. Однак, імпорт цього м'яса до США суворо заборонений через високий ризик поширення небезпечних інфекцій.

Небезпека ввезення м'яса диких тварин в США є цілком реальною. Таке м'ясо може містити мікроорганізми, здатні викликати захворювання, зокрема вірус Ебола,

– прокоментував ситуацію Хуліо Каравія, директор місцевого відділу митниці та прикордонної служби.

Керівництво аеропорту швидко відреагувало на інцидент і повідомило про нього Центри з контролю та профілактики захворювань США. Згідно з протоколом, контрабандне м'ясо було конфісковано та утилізовано, щоб запобігти його потраплянню в країну.

Службовий собака Бадді допоміг виявити 4 муміфіковані туші мавп / Фото Boston Logan Airport

На жаль, багато хто недооцінює ризики, пов'язані з ввезенням так званого bushmeat. Наслідки можуть бути катастрофічними, тому такі випадки ми ретельно розслідуємо,

– додав Хуліо Каравія.

За оцінками експертів, до США щомісяця контрабандними шляхами потрапляє близько 15 тисяч фунтів забороненого м'яса диких африканських тварин. Пасажири часто приховують його серед інших продуктів у своїх валізах.

В аеропорту Колумбії заарештували жінку із понад сотнею отруйних жаб у багажі

Колумбійська влада вилучила 130 отруйних жаб-арлекінів в одного з пасажирів в аеропорту Боготи. Працівники знайшли їх під час перевірки багажу. Жінка, відповідальна за цей незаконний акт, була негайно затримана, і зараз їй пред'явлені звинувачення в незаконній торгівлі дикими тваринами. Вона прямувала до Сан-Паулу в Бразилії через Панаму.

Пасажирка сховала амфібій виду Oophaga sylvatica у контейнери для фотоплівок. Коли правоохоронці виявили тварин, жінка заявила, що жаб-арлекінів їй подарувала місцева громада на півдні Колумбії. Багато жаб були у стані зневоднення й стресу.

Правоохоронець додав, що приватні колекціонери можуть заплатити до 1 000 доларів за кожну жабу. Водночас у Колумбії штраф за володіння однією такою жабою може сягнути 14 300 доларів.