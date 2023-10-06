Внушает больше страха, чем львы: какой хищник в Африке является настоящим монстром для животных

Новое исследование предполагает, что ученым удалось идентифицировать короля среди "монстров под кроватями млекопитающих". Вы удивитесь, когда узнаете о ком именно говорится!

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В Африке есть хищник, внушающий больше страха, чем львы

Биолог-эколог Майкл Клинчи из Западного университета в Канаде заявил, что львы являются крупнейшими наземными хищниками, охотящимися стаями, а значит, должны быть и самыми страшными. Однако в новом исследовании ученые изучили более 10 000 записей диких животных в африканской саване, и оказалось, что это утверждение ошибочно.

95% наблюдаемых видов на самом деле с гораздо большим ужасом реагируют на звуки совсем другого животного. И это животное технически даже не хищник — говорится о людях. Так, ученые пришли к выводу, что именно мы являемся "монстрами под кроватями других млекопитающих",

– говорится в результатах исследований.

По словам Клинчи, страх перед людьми укоренился и широко распространен среди млекопитающих. Раньше была теория о том, что животные привыкают к людям, если мы не будем на них охотиться. Однако результаты свидетельствуют о другом.

Какие эксперименты были проведены?

Ученые завершили серию экспериментов в известном национальном парке Большого Крюгера в Южной Африке. Их исследование предполагало тщательное воспроизведение ряда вокализаций и звуков вблизи водоемов с целью наблюдения за реакцией разных животных. Примечательно, что в парке сохраняется самая сохранившаяся популяция величественных львов в мире, что делает обитающих его млекопитающих хорошо настроенными на потенциальные угрозы.

Исследователи подробно задокументировали и затем проанализировали реакции животных, проливая новый свет на их общение и поведение в этой уникальной экосистеме.

В ходе экспериментов ученые подвергли животным ряд аудиозаписей, включавших разные человеческие разговоры на местных языках, таких как тсонга, северный сото, английский и африкаанс. Также животных познакомили со звуками охоты человека, такими как лай собак и выстрелы. Кроме того, исследователи показали животным записи львов, которые общаются между собой.

Львы – не самый страшный хищник в Африке / Фото UnSplash