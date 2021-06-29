Утка прославилась в интернете благодаря своей оригинальной прическе: фото

Пекинская утка из Пенсильвании стала настоящей звездой сетей. Ее голову украшает корона из перьев, которая придает птичке благородный вид.

Женщина по имени Холли Мид из Пенсильвании держит много уток. Она не разводит птиц для яиц или перьев. Все утки здесь – домашние любимцы.

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Утка Гертруда / Фото инстаграм mypetducks

Одна из уток привлекает особенно много внимания. Ее зовут Гертруда, и это тот случай, когда имя полностью соответствует внешности.

У Гертруды на голове сформировалась своеобразная корона из перьев. Она напоминает парик, которые в старину носили благородные дамы и кавалеры.

Из-за оригинальной прически Гертруду сравнивали с королевой Елизаветой, Джорджем Вашингтоном, Альбертом Эйнштейном. Фото этой пекинской утки публиковали в журналах, на обложках британских таблоидов и в рекламе.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Когда Гертруда вылупилась, у нее был необычно большой гребешок, из которого потом выросли ее сказочные "волосы", – рассказывает владелица утки.

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Необычная утка живет в доме и носит подгузники. А еще птичка работает животным эмоциональной поддержки: вместе с владелицей часто посещает дома престарелых и закрытые заведения.

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