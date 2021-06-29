Женщина по имени Холли Мид из Пенсильвании держит много уток. Она не разводит птиц для яиц или перьев. Все утки здесь – домашние любимцы.

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Утка Гертруда / Фото инстаграм mypetducks

Одна из уток привлекает особенно много внимания. Ее зовут Гертруда, и это тот случай, когда имя полностью соответствует внешности.

У Гертруды на голове сформировалась своеобразная корона из перьев. Она напоминает парик, которые в старину носили благородные дамы и кавалеры.

Из-за оригинальной прически Гертруду сравнивали с королевой Елизаветой, Джорджем Вашингтоном, Альбертом Эйнштейном. Фото этой пекинской утки публиковали в журналах, на обложках британских таблоидов и в рекламе.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Когда Гертруда вылупилась, у нее был необычно большой гребешок, из которого потом выросли ее сказочные "волосы", – рассказывает владелица утки.

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Необычная утка живет в доме и носит подгузники. А еще птичка работает животным эмоциональной поддержки: вместе с владелицей часто посещает дома престарелых и закрытые заведения.