Женщина по имени Холли Мид из Пенсильвании держит много уток. Она не разводит птиц для яиц или перьев. Все утки здесь – домашние любимцы.
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Утка Гертруда / Фото инстаграм mypetducks
Одна из уток привлекает особенно много внимания. Ее зовут Гертруда, и это тот случай, когда имя полностью соответствует внешности.
У Гертруды на голове сформировалась своеобразная корона из перьев. Она напоминает парик, которые в старину носили благородные дамы и кавалеры.
Из-за оригинальной прически Гертруду сравнивали с королевой Елизаветой, Джорджем Вашингтоном, Альбертом Эйнштейном. Фото этой пекинской утки публиковали в журналах, на обложках британских таблоидов и в рекламе.
Когда Гертруда вылупилась, у нее был необычно большой гребешок, из которого потом выросли ее сказочные "волосы", – рассказывает владелица утки.
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Необычная утка живет в доме и носит подгузники. А еще птичка работает животным эмоциональной поддержки: вместе с владелицей часто посещает дома престарелых и закрытые заведения.