"Усыновила" петуха: новый домашний любимец звезды "Теории большого взрыва" Кейли Куоко

Кейли Куоко, которая известна по роли Пенни в сериале "Теория большого взрыва", имеет нового домашнего любимца. Кого завела актриса – читайте в материале.

На своей странице в социальной сети инстаграм Кейли Куоко познакомила 7 миллионов своих подписчиков с петушком, которого назвала Мини Купер.

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"Добро пожаловать в новой жизни Мини Куп. Мы спасли маленького петуха, и я полностью в любви", — написала Куоко. Кроме того, она поблагодарила всех, кто до этого заботился о птице.

Актриса поделилась фото, в котором можно увидеть, как Купер приспосабливается к своему новому дому. Сидя на краю кровати, с пушистой игрушкой.



Мини Купер / Скриншот с инстаграма Кейли Куоко

Рита Блэквелл, которая работает в Центре ухода за животными, также опубликовала видео, в котором попрощалась с Мини Купером и поблагодарила Кейли Куоко за "усыновление".

Известно, что весь персонал центра обожал петуха, поэтому он часто бывал в офисе. "Все вышли, чтобы попрощаться и отправить его в дорогу", — добавила Блэквелл.

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