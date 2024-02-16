"Тссс, Коко спит": уставший 84-летний попугай заснул на диване, как человек – забавные видео

Как и людям, многим пожилым животным нужно отдыхать. Ярким примером стал 84-летний пожилой попугай, который уморительно уснул на краю диванной подушки.

Птица по кличке Коко, видимо, провела долгую ночь, потому что едва могла держать глаза открытыми, сидя на мебели. Видео зеленого попугая ежедневно радуют пользователей, и собирают миллионы просмотров в TikTok.

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84-летний попугай забавно заснул на диване

На опубликованном видео попугай уютно устроился на диване своего хозяина. Птица поднимала лапки вверх и вниз, пытаясь найти идеальное место для себя. Очень осторожно его глаза начали закрываться. Коко перевернулся на диване и лег опустив голову, чтобы уснуть.

Тссс, Коко спит. Наш 84-летний попугай дремлет. Один из самых милых моментов в истории,

– говорится в подписи к видео.

Как попугай заснул: смотрите видео

Это действительно выглядело так, будто птица лежит на гигантской подушке как человек. Его глаза были закрыты, а голова повернута на бок. Казалось, что ничто не могло разбудить попугая, даже ее хозяин, который погладил питомца по голове.

84-летний зеленый попугай: смотрите видео

Пользователи TikTok в разделе комментариев были поражены преклонным возрастом Коко:

"84 года, а у него все еще такие яркие цвета, здоровые перья, ухоженный клюв и ясные глаза. Вы так хорошо справились с этой птицей";

"Это нормальный возраст для попугаев! Пожалуйста, примите это во внимание, когда будете искать домашнего попугая! Они являются семейными питомцами на несколько поколений";

"Попугаю моих родителей всего 24 года, и они постоянно напоминают нам, что после их смерти кому-то из них придется получить его по завещанию".

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