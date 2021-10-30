Управляет самолетом с шимпанзе на руках: как мужчина спасает животных от браконьеров

Энтони Цере в работе объединил две страсти: полеты и помощь покинутым животным. Как ему это удастся и чем занимается мужчина – читайте в материале.

Существование шимпанзе может быть под угрозой, ведь человек истребляет их, охотится ради развлечения или ловит на продажу в нелегальные зоопарки. Осиротевших младенцев ждет смерть или браконьеры.

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Энтони Цере делает все, чтобы спасти этих малышей и перевезти их в безопасное место, а именно в Lwiro Primates – приют для шимпанзе.

Мужчина никогда не сажает малыша в клетку, чтобы перевезти из одного места в другое. Он считает, что для животного перелет и так слишком большой стресс. Поэтому всю дорогу маленькие шимпанзе находятся у него на руках.



Энтони перевозит шимпанзе / Фото инстаграмм

Энтони объяснил, что сначала получает доверие животного. Для этого он может до 3 суток проводить с ним в джунглях. Кроме того, угощает фруктами, кормит из бутылочки молоком, играет и обнимает.

Они, как обычные дети, им нужно тепло и чтобы кто-то был рядом,

– сообщил Энтони Цере.

На борт маленькие шимпанзе хотят все посмотреть, потянуть и коснуться, но быстро устают и засыпают. Поэтому Энтони научился поднимать и сажать свой легкомоторный самолет так, что малыши не только не пугаются, но даже не просыпаются.

История малыша Тонго

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

За маленького шимпанзе, которого назвали Тонго, Энтони пришлось противостоять браконьерам. Мужчине удалось забрать у них малыша и отправиться в полет. Во время него Тонго чувствовал себя в объятиях своего спасателя уютно и спокойно.

Смотрите видео: как происходил перелет с Тонго

По прибытии на взлетно-посадочной полосе их уже ждал спасатель центра Lwiro Primates, который помог Тонго адаптироваться.

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Что известно о центре Lwiro Primates? Их миссия – обеспечить лучший уход за приматами-сиротами в Демократической Республике Конго. А также работа по их защите в дикой природе.