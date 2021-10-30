Существование шимпанзе может быть под угрозой, ведь человек истребляет их, охотится ради развлечения или ловит на продажу в нелегальные зоопарки. Осиротевших младенцев ждет смерть или браконьеры.
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Энтони Цере делает все, чтобы спасти этих малышей и перевезти их в безопасное место, а именно в Lwiro Primates – приют для шимпанзе.
Мужчина никогда не сажает малыша в клетку, чтобы перевезти из одного места в другое. Он считает, что для животного перелет и так слишком большой стресс. Поэтому всю дорогу маленькие шимпанзе находятся у него на руках.
Энтони перевозит шимпанзе / Фото инстаграмм
Энтони объяснил, что сначала получает доверие животного. Для этого он может до 3 суток проводить с ним в джунглях. Кроме того, угощает фруктами, кормит из бутылочки молоком, играет и обнимает.
Они, как обычные дети, им нужно тепло и чтобы кто-то был рядом,
– сообщил Энтони Цере.
На борт маленькие шимпанзе хотят все посмотреть, потянуть и коснуться, но быстро устают и засыпают. Поэтому Энтони научился поднимать и сажать свой легкомоторный самолет так, что малыши не только не пугаются, но даже не просыпаются.
История малыша Тонго
За маленького шимпанзе, которого назвали Тонго, Энтони пришлось противостоять браконьерам. Мужчине удалось забрать у них малыша и отправиться в полет. Во время него Тонго чувствовал себя в объятиях своего спасателя уютно и спокойно.
Смотрите видео: как происходил перелет с Тонго
По прибытии на взлетно-посадочной полосе их уже ждал спасатель центра Lwiro Primates, который помог Тонго адаптироваться.
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