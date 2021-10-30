Існування шимпанзе може бути під загрозою, адже людина винищує їх, полює заради розваги чи ловить на продаж у нелегальні зоопарки. На осиротілих немовлят чекає смерть або браконьєри.

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Ентоні Цере робить усе, аби врятувати цих малюків та перевезти їх у безпечне місце, а саме у Lwiro Primates – притулок для шимпанзе.

Чоловік ніколи не садить маля у клітку, аби перевезти з одного місця в інше. Він вважає, що для тварини переліт і так занадто великий стрес. Тому всю дорогу маленькі шимпанзе перебувають у нього на руках.



Ентоні перевозить шимпанзе / Фото інстаграм

Ентоні пояснив, що спочатку здобуває довіру тварини. Для цього він може до 3 діб проводити з нею у джунглях. Крім того, пригощає фруктами, годує з пляшечки молоком, грає та обіймає.

Вони, мов звичайні діти, їм потрібно тепло і щоб хтось був поруч,

– повідомив Ентоні Цере.

На борт маленькі шимпанзе хочуть усе глянути, потягнути та торкнутися, проте швидко втомлюються та засинають. Через це Ентоні навчився підіймати та садити свій легкомоторний літак так, що малюки не тільки не лякаються, але навіть не прокидаються.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Історія малюка Тонго

За маленького шимпанзе, якого назвали Тонго, Ентоні довелося протистояти браконьєрам. Чоловікові вдалося забрати у них малюка й вирушити у політ. Під час нього Тонго почувався в обіймах свого рятувальника затишно та спокійно.

Дивіться відео: як відбувався переліт з Тонго

Після прибуття на злітно-посадковій смузі на них уже чекав рятувальник центру Lwiro Primates, які допомогли Тонго адаптуватися.

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Що відомо про центр Lwiro Primates? Їх місія – забезпечити найкращий догляд за приматами-сиротами в Демократичній Республіці Конго. А також робота щодо їх захисту в дикій природі.