Упала с высоты 20 метров: как домашний кот помог найти пожилую хозяйку

83-летняя женщина с Бодмина, Великобритания, внезапно исчезла. Ее начали разыскивать – а найти помог ее любимый кот.

Полиция и соседи искали старушку в окрестностях. Одна из соседок пропавшей женщины увидела, что черный котик изо всех сил мяукает и пытается привлечь внимание к углу большого кукурузного поля.

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Ходил за своей хозяйкой везде

Когда женщина пошла туда, куда указывал кот, то заметила пропавшую пенсионерку на дне большого оврага. Старушка упала с высоты более 20 метров, но, к счастью, не пострадала слишком сильно.



83-летняя женщина упала в овраг с большой высоты / Фото Bodmin Police

Если бы не кот по кличке Пиран, женщину долго бы не нашли. Животное везде сопровождало свою хозяйку и первым узнало о несчастье.

Кот очень привязан к своей хозяйке, он ходил взад-вперед и мяукал, поэтому мы решили пойти и обыскать кукурузное поле, – рассказывает соседка.

Старушку спасли

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Чтобы достать женщину, спасатели спустились на дно оврага с носилками. Вероятно, старушка пробыла в воде несколько часов. Если бы не котик, кто знает, удалось ли бы спасти ее вовремя.



Благодаря коту женщину смогли вовремя спасти / Фото Bodmin Police

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Что было дальше