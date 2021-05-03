Кролик недавно стал талисманом университета и улучшает настроение курсантам и сотрудниками вуза.

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Кролик Топотун в университете внутренних дел

Кролику пошили специальную мини-жилеточку с надписью "полиция". У него есть поводок, на котором его активно выгуливают зелеными газонами.

Наш воспитанник уже подружился с курсантами, побывал на лекциях, покатался на полицейской машине. Топотун рад такому общению, ну, а симпатичный кролик повышает настроение,

– рассказала пресс-секретарь вуза Яна Шнурко.

Топотун и проверка готовности к Пасхе

Перед Пасхой в вузе сняли милое видео: кролик инспектировал готовность университета к праздникам. Он побывал на занятиях курсантов, помогал сотрудникам с работой на компьютере и, конечно, своей милостью немного отвлекал от серьезных дел. Кролик не боится людей и охотно идет на руки.

Как кролик инспектировал готовность вуза к Пасхе – смотрите видео

Кролик Топотун в Днепропетровском университете внутренних дел / Фото ДГУВД

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