Уникальный случай: самка лабрадора родила щенков всех возможных цветов
Источник:People
Собаки породы лабрадор-ретривер бывают палевыми, шоколадными и черными. Однако случаи, когда у самки рождаются щенки сразу всех цветов, происходят очень редко.
4-летняя самка, которую зовут Зола, родила 10 щенков. Сама мамочка имеет черный окрас шерсти.
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Какой окрас имеют лабрадоры
Существует 3 стандартных окраса лабрадоров:
- палевый,
- шоколадный,
- черный.
Несмотря на распространенное мнение, лабрадоры могут рожать щенков не таких цветов, как шерсть у родителей. То есть от палевой мамы и палевого папы могут родиться и желтые, и шоколадные, и черные малыши.
Однако рождение щенков всех 3 цветов сразу – редкость.
Владельцы лабрадорки занимаются этим профессионально
Мама с щенками / Фото SWNS
Владельцы собаки профессионально занимаются разведением лабрадоров. Они мечтали получить собаку с генами, позволяющими ей рожать щенков всех 3 цветов.
Такой собакой стала самка Зола. Папа малышей также имел в себе гены всех трех расцветок.
Чтобы вывести разноцветный приплод, понадобилось около 10 лет скрещиваний. Всего родилось 10 щенков: 2 желтых, 3 шоколадных и 5 черных.Вы проявляете любовь к своей собачке, когда заботитесь о ее питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четырехлапых друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, включающие витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.
Уникальные щенки 3 цветов / Фото SWNS
А вот Зола больше не будет иметь детей – для того, чтобы родить этот приплод, ей понадобилось кесарево сечение. Впрочем, владельцам все равно удалось то, что они хотели: по меньшей мере половина щенков будут нести те же гены.
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А какого цвета бывают золотистые ретриверы
- В отличие от лабрадоров, золотистые ретриверы бывают только светлыми: от кремового до темно-золотого.
- Все из-за рецессивного гена, отвечающего за желтый и оранжевый цвета шерсти.
- Существуют собаки, очень похожие на черных голден-ретриверов. Однако это – другая порода, прямошерстный ретривер или флет.