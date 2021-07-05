Уникальные животные: домашние любимцы с особенностями, которые вы точно не обойдете вниманием

Каждый домашний любимец – особенный. Но иногда животные имеют особенности, которые ярко отличают их от других.

Узор на шерсти или генетическая изюминка делают животных звездами социальных сетей.

Кстати Как познакомить собаку с другими любимцами: полезные советы

Хозяева не могут налюбоваться "изюминками" своих зверей, поэтому часто выкладывают фото в сеть, чтобы все могли увидеть, на какие удивительные вещи способна природа.

Пальцев много не бывает / Фото Bright side

Волшебный глаз / Фото Bright side

Милые ушки / Фото Bright side

Наша задача – помогать домашним животным жить дольше , счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу . Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения , которые испытывают владельцы домашних любимцев.

Двойной носик выглядит очень мило / Фото Bright side

Такое нежное сердечко на лапке / Фото Bright side

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Удивительное слоненок / Фото Bright side

Смешная бровь / Фото Bright side

Ушки сразу бросаются в глаза / Фото Bright side

С таким пятном можно стать лицом Apple / Фото Bright side