Уникальные животные: домашние любимцы с особенностями, которые вы точно не обойдете вниманием
Источник:Bright side
Каждый домашний любимец – особенный. Но иногда животные имеют особенности, которые ярко отличают их от других.
Узор на шерсти или генетическая изюминка делают животных звездами социальных сетей.
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Хозяева не могут налюбоваться "изюминками" своих зверей, поэтому часто выкладывают фото в сеть, чтобы все могли увидеть, на какие удивительные вещи способна природа.
Пальцев много не бывает / Фото Bright side
Волшебный глаз / Фото Bright side
Милые ушки / Фото Bright sideНаша задача – помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев.
Двойной носик выглядит очень мило / Фото Bright side
Такое нежное сердечко на лапке / Фото Bright side
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Удивительное слоненок / Фото Bright side
Смешная бровь / Фото Bright side
Ушки сразу бросаются в глаза / Фото Bright side
С таким пятном можно стать лицом Apple / Фото Bright side