Умеют прятаться: в соцсетях предлагают найти кошек на фотографиях

Сообщество "There is no cat in this image" (На этом фото нет кота) публикует фотографии с котами, которые собирают тысячи "лайков" пользователей. В чем их особенность – читайте в материале.

Известно, что страница в твиттере "There is no cat in this image" насчитывает более 384 тысяч пользователей. Всех людей интересует контент сообщества, а именно фотографии, где нужно искать животных.

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Коты могут "маскироваться", прячась под кроватью, шкафом, одеялом, деревом. Или "сливаться" с определенным предметом или фоном. Именно это и понравилось пользователям.

Известно, что мем под названием "найди кота" стал популярен еще в 2014 году. Работал он также: люди искали хоть какие-то доказательства присутствия животного на фото.

Попробуйте найти кота на фотографиях:

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