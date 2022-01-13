Когда Джилл Уитлоу принесла домой маленького котенка, она переживала, как воспримут его три собаки.

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Однако Линкольн быстро сдружился с большими четырехлапыми, а они мгновенно полюбили его и стали заботиться. Такое поведение повлияло и на кота, который стал считать себя большой собакой. Например, он каждый день гуляет на поводке, ест из большой миски, выполняет команды, за которые получает лакомство

Линкольн довольно быстро почувствовал себя главарём собачьей банды. У него никогда не было ни грамма страха. Ему все равно, что он только 2-килограммовый кот: играет с собаками так, словно он такой, как они,

– объяснила Джилл Уитлоу.



Линкольн с собаками / Фото Mercury Press

Когда Линкольн ходит по улице вместе с собаками, шокирует многих прохожих. "Многих пугают немецкие доги, потому что они огромны. Однако на самом деле они очень нежные и любящие создания, отлично ладящие с людьми и другими животными", — добавила Уитлоу.

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