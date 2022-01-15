Відомо, що сторінка у твіттер "There is no cat in this image" має понад 384 тисячі користувачів. Усіх людей цікавить контент спільноти, саме світлини, де потрібно шукати тварин.

Цікаво Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця

Коти можуть "маскуватися", ховаючись під ліжком, шафою, ковдрою, деревом. Або ж "зливатися" з певним предметом чи фоном. Саме це і сподобалося користувачам.

Відомо, що мем під назвою "знайди кота" став популярним ще у 2014 році. Працював він так само: люди шукали хоча б якісь докази присутності тварини на фото.

Спробуйте знайти кота на світлинах:

Важливо Кіт став ватажком собачої банди: дивовижна дружба чотирилапих

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Як харківський кіт Степан став зіркою мережі: дивіться відео