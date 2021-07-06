Как улучшить жизнь домашним животным: советы ветеринаров

Каждому владельцу собаки или кота хочется дать любимцу максимум любви, чтобы он чувствовал себя лучше. Впрочем, иногда из-за недостатка времени или невнимательность владельцы забывают о важных мелочах, которые делают четвероногих счастливее.

Ветеринары и работники сферы ухода за животными составили список простых советов, которые помогут владельцам домашних животных улучшить жизнь любимцев. Проверьте себя, вдруг вы забыли о какой-то важной вещи из списка.

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Как улучшить жизнь любимцев

Пока любимец является котенком или щенком, уделяйте им как можно больше времени и много играйте с ними. Научите котят и щенков вычесываться, мыть лапы, стричь когти, позволять открывать пасть, касаться ушей. Отметьте на картах экстренные ветеринарные клиники, которые работают круглосуточно. Во время чрезвычайной ситуации это спасет любимца и вас. Не покупайте им много игрушек в надежде, что они сами будут ими играть. Лучше сядьте на пол и по-настоящему поиграйте с ними.



Больше играйте и взаимодействуйте с любимцами / Фото с Unsplash

Изучайте отзывы своих любимцев на собственные действия. Смотрите, действительно ли им нравится то, что вы делаете. Это например, касается танцев с котом на руках. Проследите за его эмоциями: вряд ли ему это по-настоящему нравится. Отвозите любимца на регулярные ветеринарные осмотры. Любимец не может сказать: "Чувствую, что с моим мочевым пузырем то не так", а ветеринар может увидеть тревожные симптомы и заранее назначить лечение. Регулярно приобщайте их в свою жизнь: играйте с ними, ласкайте, научите трюков (для кошек – простому принесению бумажки по команде). Узнайте, что токсично для вашего любимца. Если это кот – выбросьте лилии и не думайте их заводить.

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Читайте состав кормов, которыми кормите любимцев. Не тратьте деньги на еду плохого качества, чтобы потом не тратиться на лечение любимца. Не курите вблизи своего любимца: и коты, и собаки страдают от пассивного курения. Посетите питомца, если его оставляют на ночь в ветеринарной клинике. Он может подумать, что его бросили и впасть в депрессию.



Оставляйте котам пространство и время побыть наедине / Фото с Unsplash

Не заводите породу, которой не можете уделить достаточно времени и дать достаточно места. Хаски, лайки, овчарки, пастушьи собаки – не для "квартирников", которые рассчитывают время только на получасовую прогулку перед сном. Любовь к коту или собаке не показывается в количестве пищи, которую им дают. Не перекармливайте домашнего питомца: ожирение сильно бьет по его состоянию здоровья.

Искренне полюбите своего любимца, говорите ему приятные слова каждый день. Вы – это все, что у него есть. Если не можете поделиться частью сердца с животным, лучше не заводите его.