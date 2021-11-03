Уличная собака укусила мужчину: его неожиданная реакция растрогала сеть
Источник:Boredpanda
Человек по имени Хорхе Хайме живет в Мексике. Он посвящает свою жизнь спасению бездомных животных. Чтобы рассказать людям свою историю, Хорхе ведет аккаунт в твиттере.
Недавно спаситель животных нашел очередную несчастную собаку на улице. Хорхе хотел помочь животному, но оно испугалась очень сильно. От страха и паники пес очень сильно укусил мужчину за руку.
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Пес, укусивший мужчину / Фото Jorge Jaime
Отплатил любовью за укушенную руку
Мужчина не отреагировал на инцидент так, как поступило бы большинство людей. Он не разозлился и не убежал. Хорхе начал ежедневно ходить к собаке и демонстрировать животному свои добрые намерения.
Хорхе демонстрирует место укуса / Фото Jorge Jaime
Теперь пес сам бежит к мужчине
Неравнодушный мужчина кормил собаку в течение длительного времени. И произошло чудо – пес настолько привык к волонтеру, что начал не просто подходить, но даже обниматься с Хорхе.
Хорхе и пес, ставший ему другом / Фото Jorge Jaime
Они неплохие, просто иногда на улице им приходится бороться за жизнь. Теперь, когда она меня видит, то прибегает, и это стоит больше, чем укус, – рассказывает об уличных собаках волонтер.
Заботится о десятках животных
Хорхе Хайме заботится не только об этой уличной собачке. Он ежедневно кормит немалое количество бездомных животных.
Мужчина спас немало уличных животных / Фото Jorge Jaime
Хорхе приносит им не только еду, но и одеяла, и даже делает домики. О своей деятельности мужчина рассказывает в собственном аккаунте в твиттере.
Посмотрите больше фото волонтера и животных, которым он помогает / Фото Jorge Jaime
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Как помочь животным: это должен знать каждый
- Уличные животные прежде всего нуждаются в пище. Накормите животное и дайте ему возможность напиться воды. Вода становится особенно актуальной летом, когда в жару животные на улице не имеют доступа к ней.
- Осмотрите животное. Обычно стерилизованным и вакцинированным собакам цепляют в ухо яркую пластиковую клипсу. Котикам надрезают одно ушко – ведь их уши слишком малы для клипс. Если вы не увидели таких "меток" на животном, есть смысл записать животное на стерилизацию.
- Во многих городах бездомных животных стерилизуют бесплатно или за небольшую стоимость. Свяжитесь с местными волонтерами или приютом для получения дополнительной информации.
- Если у животного есть признаки травм, отвезите его к ветеринарному врачу. Даже если у вас нет средств на лечение, не отказывайте животному в помощи – можно впоследствии объявить сбор средств в социальных сетях для лечения конкретной собаки или кота.
Помогать уличным животным может каждый / Фото Unsplash
- Если животное поселилось в вашем дворе или на предприятии, обязательно стерилизуйте и вакцинируйте его. Сделайте животному уютный домик и следите, чтобы оно не мешало прохожим и жителям.
- Если возможно, заберите животное на передержку. Сделайте яркие фото и видео котика или собачки и попробуйте пристроить его с помощью соцсетей.
- Пристраивать животное можно и с улицы. Если собака или кот постоянно проживает в безопасном месте, сфотографируйте его, напишите его пол, возраст, характер и регулярно публикуйте объявления, например, в фейсбуке.
- Лучшая помощь уличному животному – подарить ему постоянный дом, где оно станет настоящим любимцем.