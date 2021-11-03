Уличная собака укусила мужчину: его неожиданная реакция растрогала сеть

Человек по имени Хорхе Хайме живет в Мексике. Он посвящает свою жизнь спасению бездомных животных. Чтобы рассказать людям свою историю, Хорхе ведет аккаунт в твиттере.

Недавно спаситель животных нашел очередную несчастную собаку на улице. Хорхе хотел помочь животному, но оно испугалась очень сильно. От страха и паники пес очень сильно укусил мужчину за руку.

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Пес, укусивший мужчину / Фото Jorge Jaime

Отплатил любовью за укушенную руку

Мужчина не отреагировал на инцидент так, как поступило бы большинство людей. Он не разозлился и не убежал. Хорхе начал ежедневно ходить к собаке и демонстрировать животному свои добрые намерения.



Хорхе демонстрирует место укуса / Фото Jorge Jaime

Теперь пес сам бежит к мужчине

Неравнодушный мужчина кормил собаку в течение длительного времени. И произошло чудо – пес настолько привык к волонтеру, что начал не просто подходить, но даже обниматься с Хорхе.



Хорхе и пес, ставший ему другом / Фото Jorge Jaime

Они неплохие, просто иногда на улице им приходится бороться за жизнь. Теперь, когда она меня видит, то прибегает, и это стоит больше, чем укус, – рассказывает об уличных собаках волонтер.

Заботится о десятках животных

Хорхе Хайме заботится не только об этой уличной собачке. Он ежедневно кормит немалое количество бездомных животных.



Мужчина спас немало уличных животных / Фото Jorge Jaime

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, испытываемые владельцами домашних любимцев. Выбрать

Хорхе приносит им не только еду, но и одеяла, и даже делает домики. О своей деятельности мужчина рассказывает в собственном аккаунте в твиттере.

Посмотрите больше фото волонтера и животных, которым он помогает / Фото Jorge Jaime

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Как помочь животным: это должен знать каждый

Уличные животные прежде всего нуждаются в пище. Накормите животное и дайте ему возможность напиться воды. Вода становится особенно актуальной летом, когда в жару животные на улице не имеют доступа к ней. Осмотрите животное. Обычно стерилизованным и вакцинированным собакам цепляют в ухо яркую пластиковую клипсу. Котикам надрезают одно ушко – ведь их уши слишком малы для клипс. Если вы не увидели таких "меток" на животном, есть смысл записать животное на стерилизацию. Во многих городах бездомных животных стерилизуют бесплатно или за небольшую стоимость. Свяжитесь с местными волонтерами или приютом для получения дополнительной информации. Если у животного есть признаки травм, отвезите его к ветеринарному врачу. Даже если у вас нет средств на лечение, не отказывайте животному в помощи – можно впоследствии объявить сбор средств в социальных сетях для лечения конкретной собаки или кота.

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Помогать уличным животным может каждый / Фото Unsplash