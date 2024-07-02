Станут мягче: Укрзализныця обновляет правила перевозки животных в поездах – какие изменения

Укрзализныця несколько раз попадала в скандалы по перевозке пассажирами животных. Все ситуации работники перевозчика объясняли соблюдением правил, которые слишком "жестокие".

Сейчас же УЗ приняла решение инициировать обновление правила перевозки животных – они станут несколько мягче. Что изменится для пассажиров с пушистиками после утверждения – далее в материале!

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Новые правила перевозки животных поездами УЗ

Сейчас Укрзализныця только инициировала изменения в правила перевозки животных. Проект приказа со всеми предложенными изменениями будет вынесен на общественное обсуждение перед тем, как получить согласование Государственной регуляторной службы Украины. Этот шаг имеет целью учесть интересы всех пассажиров и обеспечить их комфорт во время поездки поездом.

Возвращаемся к обещанным обновлениям! Мы изучили тонны фидбека, опыт железных дорог-партнеров, привлекли экспертов UAnimals, юристов, коллег из Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры – и уже подали на утверждение изменения, которые готовы с вами обсудить и учесть интересы владельцев животных и всех, кто по разным причинам избегает контакта с ними,

– говорится в сообщении.

Итак, после утверждения новой редакции правил будут следующие изменения:

Термин "жесткая конструкция" будет изъят из критериев описания переносок. Современные рюкзаки, предназначенные для животных, теперь приемлемы при условии, что они имеют водонепроницаемое, поглощающее дно.

Маленьким животным, размером до 45 сантиметров в холке, будет разрешено временно находиться без переноски. Такое размещение позволяет животным вести активность и спать на полке купе.

Большие собаки, размером более 45 сантиметров, отныне могут путешествовать в вагонах SV и RIC при условии, что пассажиры покупают целое купе. Кроме того, эти большие домашние животные будут разрешены в поездах Интерсити+ при условии приобретения всех мест в однорядном блоке.

Всем служебным собакам Вооруженных Сил Украины будет разрешен бесплатный проезд во всех типах вагонов поездов при условии наличия намордника и поводка.

если пассажир будет чувствовать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным, обещают обеспечить альтернативные места.

Также в организации заявили, что вместе с UAnimals начинают работу над социальной кампанией, чтобы призвать пассажиров без животных человечнее относиться к пассажирам с животными. Это важно, ведь для многих из нас животное является членом семьи.

Что этому предшествовало?

Военный Нацгвардии столкнулся с проблемой перевозки большой служебной собаки в поезде Укрзализныци, в результате чего вынужден был путешествовать в тамбуре. Инцидент вызвал возмущение среди пассажиров.

Тогда "Укрзализныця" отметила, что нынешние правила перевозки животных являются устаревшими и обещала их обновление. Сейчас большие собаки могут находиться только в тамбуре, что вызывает неудобства для владельцев и животных. После резонансной истории с нацгвардейцем УЗ и UAnimals объявили о совместной работе над новыми правилами перевозки животных.