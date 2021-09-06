Украл праздничный торт и уничтожил красную помаду: забавные фото собак, что провинились

Подозрительная тишина, опущенная голова, печальные глаза и подогнут хвост – все это сигналы, которые указывают, что домашний любимец где-то навредил. Владельцы собак уверяют, что это происходит достаточно часто.

В социальных сетях люди запустили челлендж под хэштегом #guiltydogchallenge. Под ним владельцы собак публикуют фотографии и истории о том, что сделал их домашний любимец.

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"Я испекла морковный торт на день рождения мамы. Вышла из кухни буквально на 2 минуты, а когда вернулась, на месте торта были одни крошки. Интересно, кто виноват?".



Украденный торт / Фото Bored Panda​

"Этим утром, пока мой хозяин спал, я съел 2 пакета куриных сердечек (60 или больше), 2 пакетика вкусностей, 1 пакетик печени, 12 зубных жвачек, 1/4 пакета сухого корма для собак весом 3 килограмма".



Пес украл корм / Фото Bored Panda​

"Он сделал это в 3 банках, чтобы накормить своего брата чихуахуа и сестру йорка. Никакие собаки не пострадали".



Разгрыз консервы / Фото Bored Panda​

"Когда я вышел из кухни, оставил 3 тыквенных хлеба. При возвращении увидел меньше чем 2 буханки".



Меньше чем 2 буханки / Фото Bored Panda

"Я вышел из машины на несколько минут. Когда вернулся, он сказал, что понятия не имеет, куда делся мой кусок пиццы".



Похищение пиццы / Фото Bored Panda​

"Однажды утром я проснулась и увидела своего хаски, который, как я подумала, убил кого-то. Но он просто уничтожил мою красную помаду".



Хаски и красная помада / Фото Bored Panda​

"Кто-то решил порыться в саду и попытаться спастись от душа. 10/10 за лицо вины".



Щенок после сада / Фото Bored Panda​

"Привет, меня зовут Луна, и я скучала по тебе, когда ты был на работе".

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®



Луна сама дома / Фото Bored Panda​

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"Честер ворует туалетную бумагу. Он настолько знает, что ему этого нельзя, что смотрит в другую сторону и делает вид, будто не видит нас, или убегает. В зависимости от его настроения".



Честер / Фото Bored Panda