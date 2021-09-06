Украл праздничный торт и уничтожил красную помаду: забавные фото собак, что провинились
Источник:Bored Panda
Подозрительная тишина, опущенная голова, печальные глаза и подогнут хвост – все это сигналы, которые указывают, что домашний любимец где-то навредил. Владельцы собак уверяют, что это происходит достаточно часто.
В социальных сетях люди запустили челлендж под хэштегом #guiltydogchallenge. Под ним владельцы собак публикуют фотографии и истории о том, что сделал их домашний любимец.
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"Я испекла морковный торт на день рождения мамы. Вышла из кухни буквально на 2 минуты, а когда вернулась, на месте торта были одни крошки. Интересно, кто виноват?".
Украденный торт / Фото Bored Panda
"Этим утром, пока мой хозяин спал, я съел 2 пакета куриных сердечек (60 или больше), 2 пакетика вкусностей, 1 пакетик печени, 12 зубных жвачек, 1/4 пакета сухого корма для собак весом 3 килограмма".
Пес украл корм / Фото Bored Panda
"Он сделал это в 3 банках, чтобы накормить своего брата чихуахуа и сестру йорка. Никакие собаки не пострадали".
Разгрыз консервы / Фото Bored Panda
"Когда я вышел из кухни, оставил 3 тыквенных хлеба. При возвращении увидел меньше чем 2 буханки".
Меньше чем 2 буханки / Фото Bored Panda
"Я вышел из машины на несколько минут. Когда вернулся, он сказал, что понятия не имеет, куда делся мой кусок пиццы".
Похищение пиццы / Фото Bored Panda
"Однажды утром я проснулась и увидела своего хаски, который, как я подумала, убил кого-то. Но он просто уничтожил мою красную помаду".
Хаски и красная помада / Фото Bored Panda
"Кто-то решил порыться в саду и попытаться спастись от душа. 10/10 за лицо вины".
Щенок после сада / Фото Bored Panda
"Привет, меня зовут Луна, и я скучала по тебе, когда ты был на работе".Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .
Луна сама дома / Фото Bored Panda
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"Честер ворует туалетную бумагу. Он настолько знает, что ему этого нельзя, что смотрит в другую сторону и делает вид, будто не видит нас, или убегает. В зависимости от его настроения".
Честер / Фото Bored Panda