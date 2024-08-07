"Наши до Африки дошли": в одном из прифронтовых сел ВСУ нашли верблюда – кадры спасения

Украинские военные ежедневно рискуют собственными жизнями, спасая людей и не только. Нередко на их пути встречаются интересные создания, увидеть которых посреди улицы в обычный день вероятность почти нулевая, если вы, конечно, не в экзотических странах.

Но недавно ВСУ повезло – в одном из прифронтовых сел они обнаружили живого верблюда. Соответствующие кадры были опубликованы на TikTok-странице artem_1998k. Парень поделился историей спасения необычного животного.

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Украинские защитники наткнулись на верблюда

На днях ВСУ шли одним из прифронтовых сел, и вдруг за кустами появился верблюд. Животное поймали, накормили и напоили водой. Ребята даже назвали ее Василисой.

Когда не уточнили волонтерам, какой именно транспорт нам нужен,

– пошутил автор ролика.

При этом где именно они встретили верблюда и откуда он взялся в прифронтовой зоне, военный не уточнил.

Как это было: смотрите видео

Спасение Василисы: смотрите видео

Украинцы были шокированы такими кадрами, ведь на территории нашей страны такое животное можно увидеть разве что на заповедных территориях и в зоопарках. Поэтому они оставили немало комментариев под видео. Вот некоторые из них:

"Туареги передали ленд-лиз",

"Что-то не на ту границу вышли",

"Наши до Африки дошли",

"Наверное кто-то оставил заявку волонтерам на верблюда, а волонтеры взяли и привезли",

"Как казаки верблюда поили – новая серия мультиков",

"И чего только к нам с песком из Сахары не заносит",

"Боевой верблюд, биологическое вооружение".

Под последним видео военный уточнил, что будет и третья часть спасения Василисы. Ребята планируют эвакуировать ее из села.