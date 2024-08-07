"Наши до Африки дошли": в одном из прифронтовых сел ВСУ нашли верблюда – кадры спасения
Источник:тик-ток @artem_1998k
Украинские военные ежедневно рискуют собственными жизнями, спасая людей и не только. Нередко на их пути встречаются интересные создания, увидеть которых посреди улицы в обычный день вероятность почти нулевая, если вы, конечно, не в экзотических странах.
Но недавно ВСУ повезло – в одном из прифронтовых сел они обнаружили живого верблюда. Соответствующие кадры были опубликованы на TikTok-странице artem_1998k. Парень поделился историей спасения необычного животного.
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Украинские защитники наткнулись на верблюда
На днях ВСУ шли одним из прифронтовых сел, и вдруг за кустами появился верблюд. Животное поймали, накормили и напоили водой. Ребята даже назвали ее Василисой.
Когда не уточнили волонтерам, какой именно транспорт нам нужен,
– пошутил автор ролика.
При этом где именно они встретили верблюда и откуда он взялся в прифронтовой зоне, военный не уточнил.
Как это было: смотрите видео
Спасение Василисы: смотрите видео
Украинцы были шокированы такими кадрами, ведь на территории нашей страны такое животное можно увидеть разве что на заповедных территориях и в зоопарках. Поэтому они оставили немало комментариев под видео. Вот некоторые из них:
- "Туареги передали ленд-лиз",
- "Что-то не на ту границу вышли",
- "Наши до Африки дошли",
- "Наверное кто-то оставил заявку волонтерам на верблюда, а волонтеры взяли и привезли",
- "Как казаки верблюда поили – новая серия мультиков",
- "И чего только к нам с песком из Сахары не заносит",
- "Боевой верблюд, биологическое вооружение".
Под последним видео военный уточнил, что будет и третья часть спасения Василисы. Ребята планируют эвакуировать ее из села.