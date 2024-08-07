Але нещодавно ЗСУ поталанило – в одному з прифронтових сіл вони виявили живого верблюда. Відповідні кадри були опубліковані на TikTok-сторінці artem_1998k. Хлопець поділився історією порятунку незвичайної тварини.
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Українські захисники натрапили на верблюда
Днями ЗСУ йшли одним із прифронтових сіл, й раптом за кущами з'явився верблюд. Тварину спіймали, нагодували та напоїли водою. Хлопці навіть назвали її Василиною.
Коли не уточнили волонтерам, який саме транспорт нам потрібен,
– пожартував автор ролика.
При цьому де саме вони зустріли верблюда та звідки він взявся у прифронтовій зоні, військовий не уточнив.
Як це було: дивіться відео
Порятунок Василини: дивіться відео
Українці були шоковані такими кадрами, адже на території нашої країни таку тварину можна побачити хіба на заповідних територіях та у зоопарках. Тож вони залишили чимало коментарів під відео. Ось деякі з них:
- "Туареги передали ленд-ліз",
- "Щось не на ту границю вийшли",
- "Наші до Африки дійшли",
- "Напевно хтось залишив заявку волонтерам на верблюда, а волонтери взяли і привезли",
- "Як козаки верблюда напували – нова серія мультиків",
- "І чого тільки до нас з піском з Сахари не заносе",
- "Бойовий верблюд, біологічне озброєння".
Під останнім відео військовий уточнив, що буде і третя частина порятунку Василини. Хлопці планують евакуювати її із села.