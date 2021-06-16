В Украине ищут офисы, где живут животные из приюта: как стать участником проекта

Благотворительный образовательный проект ищет украинские компании, которые могут поделиться опытом создания pet-friendly (дружественных к животным) офисов. Если вы знаете или работаете в такой – непременно присоединяйтесь.

Проект "Практические советы по человековедению" хочет рассказать всем о новом популярном тренде. Немало компаний берут в свой офис собаку или кошку и ухаживают за ней вместе.

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Что такое pet-friendly офис



В некоторые офисы можно приводить своего любимца, в других – живут совместные животные / Фото Юлия Гусева

Это пространство, где живет животное, которую взяли из приюта. Обычно работники ухаживают за ним совместно: по очереди выгуливают, забирают домой на праздники и выходные и тому подобное. Также в pet-friendly офис можно приводить собственных домашних любимцев.

Почему помогать животным может каждый

Существуют организации, которые не могут забрать собачку или котика из приюта. Но они хотят помогать. Такие компании могут взять на себя кураторство над одним или несколькими животными.



Работники могут коллективно заботиться о животном из приюта / Фото Юлия Гусева

Сотрудники обеспечивают животное едой, лечением, профилактическими прививками и тому подобное. Это может быть как финансовая помощь, так и регулярное посещение и уход.

Большая организация может стать опекуном даже целого приюта. Многие компании в Украине уже взяли животное из приюта или планируют это сделать.

Организаторы проекта ищут героев:

Компании, которые позволяют своим сотрудникам брать домашних любимцев на работу

Компании, которые завели совместных воспитанников, взяв животных из приюта,

Компании, которые хотят позволить приводить домашних животных в рабочее пространство, или решили завести общее животное.

Практические советы по человековедению благотворительная образовательная инициатива и сообщество pet-friendly людей. Ее цель – уменьшить количество собак и кошек, попадающих на улицу. А еще – помочь создать в самом большом приюте Украины "Сириус" уникальное пространство для комфортного сосуществования животных и людей. Помогает развивать проект пес Гермес – блоггер, писатель и беспородный красавец.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

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Пес Гермес

doghermes13.07@gmail.com

Если в вашем офисе– обязательно пишите сюдадо 21 июня