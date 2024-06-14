О героях должны знать все: поисково-спасательные собаки Украины будут на специальном Чемпионате

14 июня 2024, 11:00
Читати новину українською

Собаки ежедневно помогают специальным ведомствам в поисково-спасательных операциях. Множество четверолапых становятся настоящими героями, находя людей под завалами и давая им второй шанс на жизнь.

Поэтому они заслуживают того, чтобы о них знал весь мир. Так, восемь спортсменов представят Украину на Чемпионате мира среди поисковых собак (Individual FCI World Championship of Rescue Dogs 2024).

Читайте также Пограничник встретился с верным псом после 2 лет плена: эмоциональное видео воссоединения

Украина принимает участие в Чемпионате мира по поисково-спасательной службе

Чемпионат проходит с 12 по 16 июня 2024 года в Словакии. Соревнования объединят лучших кинологов и поисково-спасательных собак со всего мира.


Украинская сборная начала свои выступления на Чемпионате мира по поисково-спасательной службе / Фото предоставлено 24 Каналу

Для Украины, которая 3 год испытывает разрушения из-за обстрелов и ракетных атак, поисковая служба имеет особое значение. Некоторые участники украинской команды имеют опыт работы на местах обстрелов в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Павлограде и других городах и продолжают участвовать в спасательных операциях,
– говорится в сообщении.

Продемонстрировав надлежащий уровень подготовки и слаженную работу, в этом году 8 опытных кинологов и столько же их четырёхлапых воспитанников вошли в состав сборной.

Состав сборной:

  1. Марина Немченко и бордер колли Чика (Blueberry Forest Glade Kisses of Angel).
  2. Юлия Соколова и бордер колли Варден (Mind the Dog Warden).
  3. Ирина Швец и бельгийская овчарка Нацу (Flay).
  4. Екатерина Крикун-Труш и бретонский эспаньоль Тануки (Impenetrable tank del Istominov).
  5. Лариса Борисенко и бельгийская овчарка тервюрен Bellona Venuska "Беша".
  6. Карина Колисниченко и доберман Ханна (Medina From Land Moart).
  7. Ольга Бибикова и бретонский эспаньоль Ниндзя (Impossible to Stop del Istominov).
  8. Мария Романова и бельгийская овчарка Пуля (Lava Helen's Yard).

Украина участвует в Чемпионате мира по поисково-спасательной службе / Фото предоставлено 24 Каналу

Участие сборной в соревнованиях осуществляется при поддержке Royal Canin Украина. Компания активно способствует развитию поисково-спасательной службы в нашей стране.

Автор: Марта Касіянчук