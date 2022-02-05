Уехала с чужим любимцем: женщина не узнала свою собаку после стрижки
Источник:The Dodo
Женщина привезла свою собаку на стрижку к грумеру. Однако через несколько часов случайно вернулась с другим четырехлапым.
Тикеша Черри всегда возила Лаки в один салон, где песики мыли, стригли и чистили зубы. Когда женщина забрала любимца с процедуры, то сразу не поняли, что это не ее собака.
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Она усадила фальшивого Лаки на пассажирское сиденье машины, чтобы ехать домой. Сначала Тикеша подумала, что парикмахер подстриг четырехлапого короче, чем обычно, поэтому собака выглядит иной.
Тикеша и Лаки / Фото Tykesha Cherry
Однако впоследствии она поняла, что Лаки не откликается на прозвище, часто отворачивается и злится. Вывод был один – это не ее собака.
Чужая собака / Tykesha Cherry
Тикеша привезла четырехлапого назад к грумеру, чтобы отдать настоящей хозяйке и вернуть своего Лаки. Она подошла к двери одновременно с другой девушкой, которая, увидев собаку на руках, сказала: "Привет, Бентли!".
Я спросила: "Это твой пес?", девушка ответила: "Да". В этот момент все, кто были в салоне, очень удивились,
– вспомнила Тикеша.
Так Бентли вернулся к своей владелице, а Лаки – к своей. Грумер был в шоке от такой ситуации и извинился.
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"Я почувствовала такое облегчение, когда забрала Лаки. Надеюсь, он не видел, как я вышла из салона с другой собакой", – отметила Тикеша.