Удивительное спасение: собака принесла домой осиротевшего медвежонка

Житель Вашингтона Ричард Воган и его семья всегда выпускают собаку в лес, чтобы тот побегал и высвободил энергию. Однажды любимец вернулся домой не один.

Собака принес домой крохотного осиротевшего медвежонка. Животное было очень голодным и утомленным, а его мамы нигде рядом не было.

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Как только медвежонок оказался в руках Вогенов, семья немедленно отправилась в Центр дикой природы Вирджинии, где ему оказали необходимую помощь и покормили.

Спасенный медвежонок / Фото AnimalChanel

Медвежонок благодаря заботе работников быстро пошел на поправку и начал проявлять активность. Ветеринары подробно обследовали малыша, и, к счастью, не обнаружили никаких повреждений, травм или других проблем.

Медвежонок был очень голодным / Фото AnimalChanel

Работникам центра удалось найти малышу новую маму-медведицу, которая радушно приняла его в свою семью.