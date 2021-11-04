Удачный камуфляж: как окрас панды помогает ей маскироваться в дикой природе

Согласно исследованиям, окрас, который имеют панды, на самом деле камуфляж. Чем такой цвет им помогает в природе – читайте в материале.

Благодаря анализу фото панд из их природной среды, ученые узнали, что окрас только помогает животным.

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Черные участки меха помогают большой панде хорошо гармонировать со стволами деревьев и более темными участками леса.

меха помогают большой панде хорошо гармонировать со стволами деревьев и более темными участками леса. Белые пятна сочетаются с бликами на листьях летом и со снегом зимой.

сочетаются с бликами на листьях летом и со снегом зимой. У некоторых панд также есть коричневые бледные пятна, действующие в качестве дополнительного камуфляжа.

Также крупные черно-белые пятна меха затрудняют обнаружение гигантской панды, поскольку нарушают визуальный контур животного.

С точки зрения хищника, большая панда на самом деле достаточно хорошо замаскирована,

– сообщили ученые.

Кроме того, в исследовании сравнили панд с другими животными, что имеют хорошую защитную окраску. Об этом сообщило издание Scientific Reports.

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При анализе изображений использовалась специальная техника, оценивающая цвет, узор и яркость. Согласно результатам, панды выдерживают конкуренцию с животными, что имеют более привычный нам камуфляж.



Удачная маскировка панды / Фото FuWen Wei

"Понял, что здесь что-то не так, когда наши китайские коллеги прислали нам фото из дикой природы и я не смог найти на снимке большую панду. Если я не мог увидеть панду со своим зрением, это означало, что хищники с их плохим зрением тем более не смогли бы ее заметить", — сообщил биолог Тим Каро.

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