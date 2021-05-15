Ученые создали беспроводной оптогенетичний имплант и вживили его в мозг мышей. Потом они влияли на клетки мозга и им удалось заставить мышек демонстрировать социальное поведение.

Эксперимент Женщина купила яйцо в супермаркете и вырастила из него утенка: невероятный эксперимент

Когда имплант отключался, мыши переставали "дружить".

Такие импланты позволяют исследовать поведение мышей в условиях, которые являются максимально приближенными к естественным. Животные могут спокойно двигаться, но остаются под контролем ученых.



Импланты заставляли мышей проявлять социальное поведение / Фото Unsplash

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

Эксперименты на мышах помогут ученым исследовать и человеческое взаимодействие.