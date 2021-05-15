Ученые создали беспроводной оптогенетичний имплант и вживили его в мозг мышей. Потом они влияли на клетки мозга и им удалось заставить мышек демонстрировать социальное поведение.
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Когда имплант отключался, мыши переставали "дружить".
Такие импланты позволяют исследовать поведение мышей в условиях, которые являются максимально приближенными к естественным. Животные могут спокойно двигаться, но остаются под контролем ученых.
Импланты заставляли мышей проявлять социальное поведение / Фото Unsplash
Эксперименты на мышах помогут ученым исследовать и человеческое взаимодействие.
Теперь у нас есть технология, позволяющая исследовать, как формируются и разрываются связи между людьми в таких группах, – рассказывает соавтор исследования Джон Роджерс.