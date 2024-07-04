Звезды океана: заметили стаю косаток, которую возглавляет самка с раздвоенным плавником – редкие кадры

Вдоль крайнего южного побережья Нового Южного Уэльса наблюдали уникальную группу косаток. Эту группу возглавляет матриарх, известная как Сплит Фин (Split Fin), отличающаяся своим характерным расщепленным плавником.

Стая китов, которую впервые заметили 21 год назад, находится под пристальным наблюдением ученых, что задокументировали значительное сокращение ее численности с 14 особей до трех. Исследователи подчеркивают, что встретить эту группу китов – большая удача, поскольку их миграция не является линейной, а путешествия часто непредсказуемы.

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Заметили редкую стаю косаток с руководительницей

На этой неделе у побережья Кабо-Верде, примерно в 70 километрах к югу от Меримбулы, наблюдали стаю косаток. Косатки были замечены в этом же районе примерно в то же время в прошлом году. Фотографию стаи сделала команда китобойного судна Sapphire Coastal Adventures, когда косатки вынырнули на поверхность.

Вероятно, китобои встретили косаток, когда капсула находилась в средней миграции. Это не похоже на миграцию горбатого кита, который движется довольно прямо с севера на юг – эта капсула косаток на самом деле является немного более непредсказуемой в своих путешествиях,

– говорит сотрудник Института дельфинов Дэвид Доннелли.

Известно, что стая косаток во главе со Сплит Финн путешествует на север к Джервис-Бей, на юг к Гобарту и на запад к Роба в Южной Австралии.



В начале этой недели косаток видели у берегов Зеленого мыса / Фото David Rogers

В последние годы Сплит Финн и ее стая приобрели статус местных знаменитостей. Группа привлекла к себе особое внимание благодаря своей матриархальной особе с характерным спинным плавником, который, вероятно, был поврежден пропеллером в прошлом.

2 июля исследователи наблюдали самку косатки в компании взрослого самца, известного как Бент Тип. Самку косатки часто видят вместе с другими китами, которых идентифицируют как Квадратный Нотч и Мид нотч. Исследовательская группа обозначила эту семейную единицу как группу EA 0001. Примечательно, что в этом году исследователи также задокументировали присутствие детеныша косатки, который плавал вместе со стаей, что свидетельствует о потенциальном восстановлении группы.



Split Fin легко узнаваем благодаря поврежденному спинному плавнику / Фото Peter Harris

Встретить эту стаю косаток в океане – большая удача, поскольку они охватывают довольно большую территорию. До того как их заметили на этой неделе в Зеленом мысе, капсулу также видели несколькими днями ранее у озера Тайерс в Виктории.

Ученые предполагают, что косатки продолжат свою южную миграцию, охотясь на тюленей, и, как ожидается, достигнут викторианских вод в течение первых двух недель июля.