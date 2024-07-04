Стая китов, которую впервые заметили 21 год назад, находится под пристальным наблюдением ученых, что задокументировали значительное сокращение ее численности с 14 особей до трех. Исследователи подчеркивают, что встретить эту группу китов – большая удача, поскольку их миграция не является линейной, а путешествия часто непредсказуемы.

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Заметили редкую стаю косаток с руководительницей

На этой неделе у побережья Кабо-Верде, примерно в 70 километрах к югу от Меримбулы, наблюдали стаю косаток. Косатки были замечены в этом же районе примерно в то же время в прошлом году. Фотографию стаи сделала команда китобойного судна Sapphire Coastal Adventures, когда косатки вынырнули на поверхность.

Вероятно, китобои встретили косаток, когда капсула находилась в средней миграции. Это не похоже на миграцию горбатого кита, который движется довольно прямо с севера на юг – эта капсула косаток на самом деле является немного более непредсказуемой в своих путешествиях,

– говорит сотрудник Института дельфинов Дэвид Доннелли.

Известно, что стая косаток во главе со Сплит Финн путешествует на север к Джервис-Бей, на юг к Гобарту и на запад к Роба в Южной Австралии.



В начале этой недели косаток видели у берегов Зеленого мыса / Фото David Rogers

В последние годы Сплит Финн и ее стая приобрели статус местных знаменитостей. Группа привлекла к себе особое внимание благодаря своей матриархальной особе с характерным спинным плавником, который, вероятно, был поврежден пропеллером в прошлом.

2 июля исследователи наблюдали самку косатки в компании взрослого самца, известного как Бент Тип. Самку косатки часто видят вместе с другими китами, которых идентифицируют как Квадратный Нотч и Мид нотч. Исследовательская группа обозначила эту семейную единицу как группу EA 0001. Примечательно, что в этом году исследователи также задокументировали присутствие детеныша косатки, который плавал вместе со стаей, что свидетельствует о потенциальном восстановлении группы.



Split Fin легко узнаваем благодаря поврежденному спинному плавнику / Фото Peter Harris

Встретить эту стаю косаток в океане – большая удача, поскольку они охватывают довольно большую территорию. До того как их заметили на этой неделе в Зеленом мысе, капсулу также видели несколькими днями ранее у озера Тайерс в Виктории.

Ученые предполагают, что косатки продолжат свою южную миграцию, охотясь на тюленей, и, как ожидается, достигнут викторианских вод в течение первых двух недель июля.