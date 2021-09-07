Ученые рассказали, почему полезно держать дома кота
Источник:Daily Paws
Счастливые хозяева, у которых есть пушистики, рассказывают, что у них улучшились сон и настроение. Исследования ученых подтверждают эти положительные изменения в самочувствии людей.
Ученые утверждают, что коты помогают людям расслабляться, преодолевать стресс и напряжение. Содержание кошки дома положительно влияет на психическое здоровье людей.
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Коты успокаивают и дарят положительные эмоции / Фото Unsplash
Исследователи выяснили, что время, проведенное вместе с кошкой, может снизить частоту сердечных сокращений, а также артериальное давление, – рассказывает Кристин Витале, эксперт по взаимодействию кошек и человека.
Основные преимущества содержания дома кошки
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Ваше настроение становится лучше
Общение с кошкой может уменьшать негативные эмоции, такие как страх и тревога. 87% владельцев кошек заявили, что кошка положительно повлияла на их благополучие.
Котики прекрасно умеют поднимать настроение / Фото Unsplash
Также владельцы пушистиков считают, что кошка может стать источником уюта и комфорта.
Даже те котики, которые не живут у вас дома, могут пригодиться. Во время одного из исследований люди сообщили, что просмотр видео с кошками добавляет им энергии и позитивного настроения.Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.
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Кошки заставляют вас соблюдать распорядок дня
Когда вы несете ответственность за живое существо, это помогает сформировать чувство ответственности и даже смысл жизни. Особенно полезно это для одиноких людей.
Забота о кошках заставляет людей становиться ответственными / Фото Unsplash
Чтобы кошка действительно стала вашим другом, укрепляйте связь с ней. Играйте с животным, гладьте его, позволяйте сидеть рядом с вами. Кошек можно научить несложным трюкам, предлагая им вкусности – все это формирует доверие между хозяином и животным.
Именно доверие и тактильный контакт позволяет людям не чувствовать себя одинокими рядом с кошкой.
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Коты разрушают одиночество
Даже если ваш любимец просто лежит рядом с вами в комнате, где вы работаете – это создает ощущение компании и уменьшает одиночество.
Благодаря котам в доме становится уютнее и не так одиноко / Фото Unsplash
Присутствие кошки дарит владельцам чувство безопасности.
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Особенно актуальными эти преимущества стали во время пандемии, когда большинство людей оказались запертыми в своих квартирах и страдали от одиночества.