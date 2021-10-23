Ученые рассказали, от какого животного произошли все собаки мира: интересное объяснение

Мы привыкли считать, что домашние псы происходят от серого волка. Однако ученые в очередной раз сравнили ДНК собак и волков и удивили результатами.

Группа исследователей из Японии нашла доказательства того, что все собаки произошли от японского волка. Выяснилось, что ДНК этих животных наиболее совпадает с современными песиками.

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Японский волк подвид серого волка, который когда-то жил на многих островах современной Японии. Этот вид объявили вымершим в 1905 году, после того, как деятельность охотников и крестьян привела к его полному исчезновению.

Взяли образцы в музеях

Команда исследователей сделала генетический анализ клеток вымершего волка. Образцы для анализа взяли из костей животных, остатки которых хранятся в музеях.

Образцы сравнили с ДНК других волков, лис и собак. Исследователи выяснили, что японские волки является уникальной ветвью эволюции. Потомки этих древних волков эволюционировали в собак.



Японский волк, от которого происходят собаки / Фото Momotarou2012 / Wikimedia Commons

Раньше считали, что предком собак является серый волк

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Предыдущие исследования показали, что современные домашние волки произошли от серого волка, которого сейчас также не существует. Новое исследование уточняет предварительную информацию и делает ученых на шаг ближе к пониманию, как появились собаки.