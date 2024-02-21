Попались на серенадах: самая большая популяция гиббонов Скайуокера пряталась годами - появилось видео

В 2017 году в Китае ученые открыли новый вид гиббонов. Популяция, насчитывающая всего 150 особей, была официально определена как отдельный вид и названа в честь культового персонажа "Звездных войн" Люка Скайуокера.

Исследователи считают, что этот новооткрытый вид может существовать и в других местах. Так, им удалось рассекретить местоположение крупнейшей в мире популяции гиббонов Скайуокера.

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Ученые рассекретили самую большую популяцию гиббонов Скайуокера

Исследователи обнаружили, что гиббоны Скайуокера не умеют плавать, что заставляет их полагаться на реки для определения своей среды обитания. Это натолкнуло исследователей на предположение, что эти гиббоны могут обитать в соседней Мьянме.

Чтобы выяснить местонахождение этих неуловимых животных, команда полевых исследователей развернула системы акустического мониторинга в районах, простирающихся между реками Н'Май Кха и Ирравади на западе и рекой Салуин на востоке.

Авторы исследования отмечают, что ежедневные утренние песни гиббонов Скайуокера являются отличительной характеристикой этого вида, а потому их легко отыскать по серенадам, которые они поют своим партнерам. Так, команда пришла к выводу, что поиск этих характерных звуков – надежный способ найти доказательства присутствия этого вида.

К счастью, ученым посчастливилось обнаружить песни гиббонов, а затем они собрали пережеванные растения и фрукты, которые животные выбрасывали. Команда провела анализ ДНК и подтвердила, что на этой территории действительно проживают гиббоны Скайуокера.

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Старший автор исследования Тьерра Смайли Эванса заявил, что во время исследования ученым удалось генетически идентифицировать 44 новые группы гиббонов Скайуокера в Мьянме. К сожалению, до сих пор точно неизвестно, сколько именно животных входит в эти 44 группы, однако предварительные оценки предполагали, что на этой территории может проживать до 65 000 особей.

Количество особей могут сократиться

В то же время ученые обеспокоены тем, что количество гиббонов Скайуокера на этой территории может резко сокращаться. К такому выводу исследователи пришли, опросив жителей 12 близлежащих сел. Результаты показывают, что гиббонам грозит множество различных опасностей, в частности:

охота;

потеря среды обитания.

Проанализировав полученные данные ученые пришли к выводу, что представителей этого вида стоит классифицировать как таких, находящихся под угрозой исчезновения. Ученые надеются, что собранные ими данные в дальнейшем позволят восстановить среду обитания гиббонов Скайуокера, а также защитить вид от истребления.