Дослідники вважають, що цей нововідкритий вид може існувати і в інших місцях. Так, їм вдалося розсекретити місце розташування найбільшої у світі популяції гібонів Скайуокера.

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Вчені розсекретили найбільшу популяцію гібонів Скайуокера

Дослідники виявили, що гібони Скайуокера не вміють плавати, що змушує їх покладатися на річки для визначення свого середовища проживання. Це наштовхнуло дослідників на припущення, що ці гібони можуть мешкати в сусідній М'янмі.

Щоб з'ясувати місцеперебування цих невловних тварин, команда польових дослідників розгорнула системи акустичного моніторингу в районах, що простягаються між річками Н'Май Кха та Ірраваді на заході та річкою Салуїн на сході.

Автори дослідження зазначають, що щоденні ранкові пісні гібонів Скайуокера є відмінною характеристикою цього виду, а тому їх легко відшукати за серенадами, які вони співають своїм партнерам. Так, команда дійшла висновку, що пошук цих характерних звуків – надійний спосіб знайти докази присутності цього виду.

На щастя, вченим пощастило виявити пісні гібонів, а потім вони зібрали пережовані рослини та фрукти, які тварини викидали. Команда провела аналіз ДНК і підтвердила, що на цій території справді проживають гібони Скайуокера.

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Старший автор дослідження Тьєрра Смайлі Еванса заявив, що під час дослідження вченим вдалося генетично ідентифікувати 44 нові групи гібонів Скайуокера в М'янмі. На жаль, досі точно невідомо, скільки саме тварин входить до цих 44 груп, проте попередні оцінки припускали, що на цій території може мешкати до 65 000 особин.

Кількість особин можуть скоротитися

Водночас науковці стурбовані тим, що кількість гібонів Скайвокера на цій території може різко скорочуватися. Такого висновку дослідники дійшли, опитавши жителів 12 довколишніх сіл. Результати показують, що гібонам загрожує безліч різних небезпек, зокрема:

полювання;

втрата середовища проживання.

Проаналізувавши отримані дані вчені дійшли висновку, що представників цього виду варто класифікувати як таких, що перебувають під загрозою зникнення. Вчені сподіваються, що зібрані ними дані надалі дадуть змогу відновити середовище проживання гібонів Скайуокера, а також захистити вид від винищення.