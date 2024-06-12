Ученые "воскрешают" крошечное существо, вымершее 800 лет назад: первый шаг уже сделан

За свою историю, которая охватывает более 4,5 миллиарда лет, Земля была населена многочисленными вымершими видами животных. Наши знания об этих древних существах ограничиваются лишь окаменелостями. Однако достижения технологий 21 века позволяют ученым углубиться в их жизнь.

О вымерших видах мало что известно, но в новом исследовании ученым удалось восстановить геном давно вымершего кустарникового моа. Что уже удалось сделать – рассказываем ниже в материале.

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Ученые "воскрешают" эму размером с индейку

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении генома маленького кустового моа – двойника эму размером с индейку, который бродил по Новой Зеландии до 13 века.

О вымерших видах доступно очень мало информации, кроме того, как выглядели их кости, а в некоторых случаях мы также знаем, чем они питались,

– говорит Скотт Эдвардс из Гарвардского университета.

Однако ДНК открывает окно в естественную историю давно вымерших видов, таких как кустарниковый моа. Во время нового исследования Эдвардс с командой начали создание последовательности генома - всей ДНК кустарникового моа.

Они сделали это с помощью метода, подобного тому, который использовался для получения последовательностей геномов других вымерших животных, таких как шерстистый мамонт. ДНК была извлечена из одной кости пальца куста моа и секвенирована короткими фрагментами.

На следующем этапе ученые соединили фрагменты в правильное положение, используя геном эму как ориентир. Стоит отметить, что именно эму, как хорошо изученный вид, сыграл решающую роль в этом процессе.

Геном кустарникового моа сейчас находится в черновой версии, что потенциально содержит неточности или отсутствующие фрагменты, которые еще предстоит идентифицировать. Несмотря на это, ученые раскрыли загадочные детали о вымершем животном.

Что показало исследование?

В недавнем исследовании, проведенном учеными, было обнаружено, что кустарниковые моа, как и многие другие виды птиц, имели 4 типа фоторецепторных колбочек в глазах. Это открытие свидетельствует о том, что, несмотря на относительно небольшой размер глаз, они способны видеть как видимый, так и ультрафиолетовый свет.

Кроме того, исследователи обнаружили, что этот вид, вероятно, имел полный набор вкусовых рецепторов, что позволяло им различать вкус умами.



Ученые пытаются возродить моа / The Papa Press

Ученые считают, что дальнейшее изучение генома вымершего животного впоследствии сможет объяснить, как эволюционировали птицы, не летающие, – дело в том, что у кустарниковых моа полностью отсутствуют кости, которые встречаются у птиц с крыльями.

Можно ли воскресить кустарникового моа?

Имея на руках последовательность генома, можно ли воскресить давно вымерший вид? Некоторые исследователи действительно пытаются сделать это с другими вымершими птицами. Однако, по словам доктора Эдвардса, целью их исследования вовсе не было воскрешение вымершего вила. На самом деле команда хотела конкретизировать естественную историю удивительных кустарниковых моа.

Ученые предполагают, что кустарниковые моа, как и другие восемь видов моа, вымерли около 800 лет назад, после прибытия поселенцев в Новую Зеландию. Впрочем, некоторые утверждали, что гигантские моа все еще существовали до начала 1990-х годов.