Про вимерлі види мало що відомо, але в новому дослідженні вченим вдалося відновити геном давно вимерлого чагарникового моа. Що вже вдалося зробити – розповідаємо нижче у матеріалі.

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Учені "воскрешають" ему розміром з індичку

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні геному маленького кущового моа – двійника ему розміром з індичку, який блукав Новою Зеландією до 13 століття.

Про вимерлі види доступно дуже мало інформації, крім того, який вигляд мали їхні кістки, а в деяких випадках ми також знаємо, чим вони харчувалися,

– каже Скотт Едвардс з Гарвардського університету.

Однак ДНК відкриває вікно в природну історію давно вимерлих видів, таких як чагарниковий моа. Під час нового дослідження Едвардс із командою розпочали створення послідовності геному — всієї ДНК чагарникового моа.

Вони зробили це за допомогою методу, подібного до того, який використовувався для отримання послідовностей геномів інших вимерлих тварин, таких як шерстистий мамонт. ДНК була вилучена з однієї кістки пальця куща моа та секвенована короткими фрагментами.

На наступному етапі вчені з'єднали фрагменти в правильне положення, використовуючи геном ему як орієнтир. Варто зазначити, що саме ему, як добре вивчений вид, відіграв вирішальну роль у цьому процесі.

Геном чагарникового моа наразі перебуває в чорновій версії, яка потенційно містить неточності або відсутні фрагменти, які ще належить ідентифікувати. Попри це, вчені розкрили загадкові деталі про вимерлу тварину.

Що показало дослідження?

У нещодавньому дослідженні, проведеному вченими, було виявлено, що чагарникові моа, як і багато інших видів птахів, мали 4 типи фоторецепторних колбочок в очах. Це відкриття свідчить про те, що, попри відносно невеликий розмір очей, вони здатні бачити як видиме, так і ультрафіолетове світло.

Крім того, дослідники виявили, що цей вид, ймовірно, мав повний набір смакових рецепторів, що дозволяло їм розрізняти смак умами.



Вчені намагаються відродити моа / The Papa Press

Вчені вважають, що подальше вивчення геному вимерлої тварини згодом зможе пояснити, як еволюціонували птахи, що не літають, — річ у тім, що у чагарникових моа повністю відсутні кістки, які трапляються в птахів із крилами.

Чи можна воскресити чагарникового моа?

Маючи на руках послідовність геному, чи можна воскресити давно вимерлий вид? Деякі дослідники дійсно намагаються зробити це з іншими вимерлими птахами. Однак, за словами доктора Едвардса, метою їхнього дослідження зовсім не було воскресіння вимерлого вила. Насправді команда хотіла конкретизувати природну історію дивовижних чагарникових моа.

Науковці припускають, що чагарникові моа, як і інші вісім видів моа, вимерли близько 800 років тому, після прибуття поселенців до Нової Зеландії. Утім, дехто стверджував, що гігантські моа все ще існували до початку 1990-х років.