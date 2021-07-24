Риск новой пандемии: ученые рассказали, как минимизировать передачу вирусов от животных
Источник:"Новое время"
Ученые Кембриджского университета предупреждают, что риск очередной пандемии невозможно устранить, но можно минимизировать. Для этого прописали 161 мероприятие, которое может осуществить человек.
Ученые рассказали, что несмотря на новые виды коронавируса у летучих мышей, больший риск возникновения пандемий для человека представляют приматы и копытные животные. Как оттянуть начало новой пандемии, объяснила зоологиня Наталья Атамась.
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Приматы и копытные могут передавать болезни человеку
Ученые Кембриджского университета обнаружили, что приматы и копытные животные составляют больший риск возникновения пандемий, чем летучие мыши и грызуны, которых считали основными передатчиками болезней.
"Приматы – они к нам близки филогенетически, они наши родственники, мы очень с ними похожи. Поэтому и их вирусам легко преодолевать барьер совместимости и перескочить к нам", – рассказала Атамась.
Об копытных объяснила, что "очень-очень важный пандемический потенциал у крупного рогатого скота и вообще скота".
Речь идет не о диких копытных, а о наших свиней, коз, коров. Одна из краеугольных вещей, которые мы должны сделать, – это каким-либо образом прервать эту цепочку передачи от диких животных к домашним животным,
– пояснила зоологиня.
- "есть контакт домашнего скота с дикими животными;
- есть "влажные" рынки (место легальной и незаконной торговли животными и скорее всего источник распространения COVID-19 – 24 канал), где встречается домашний скот, человек и дикое животное;
- нет санитарных планов, которые бы создавали барьер между природой и человеком;
- леса подходят вплотную к поселениям людей, скотоводческих помещений".
Вирусы могут переходить к человеку через домашних коз и коров / Фото Pexels
Зоологиня также объясняет, что 60% болезней человека вызывают именно зоонозные патогены, то есть те, которые пришли от животных. Из них 70% – именно из дикой природы.
Сейчас знаем 300 вирусов, которые имеют высокий риск заражения людей. В перспективе есть около 700 тисяч вирусов, имеющих зоонозный потенциал, которые мы еще не нашли в дикой природе, но мы точно знаем, что они там есть,
– говорит зоологиня.
Авторы исследования прописали специальные меры
Наталья Атамась говорит, что авторы исследования пишут о 161 мероприятие, которое можно осуществить, чтобы что-то сделать с пандемической опасностью. В частности зоологиня рассказала, что нужно:
- создавать охраняемые зоны, которые будут защищать летучих мышей с их пещерами, обезьян;
- объяснять, чтобы разделять "влажные" рынки с дикими животными и "влажные" рынки с домашним скотом, чтоб не смешивались патогены;
- меры в сфере потребления: сертификация, регуляция, борьба с нелегальной торговлей, жесткие штрафы;
- транспортировка и продажа: укреплять таможни, бороться с нелегальными торговцами и их международными империями.
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