Науковці розповіли, що попри нові види коронавірусу в кажанів, більший ризик виникнення пандемій для людини становлять примати та копитні тварини. Як відтягнути початок нової пандемії, пояснила зоологиня Наталія Атамась.

Цікаво Purina Graduate Program: як стати фахівцем у сфері ветеринарії та бізнесу

Примати та копитні можуть передавати хвороби людині

Вчені Кембриджського університету дослідили, що примати та копитні тварини становлять більший ризик виникнення пандемій, ніж кажани та гризуни, яких вважали основними передавачами хвороб.

"Примати – вони до нас близькі філогенетично, вони наші родичі, ми дуже з ними схожі. Тому і їхнім вірусам легко долати бар'єр сумісності і перескочити до нас", – розповіла Атамась.

Щодо копитних пояснила, що "дуже-дуже важливий пандемічний потенціал у великої рогатої худоби і взагалі худоби".

Йдеться не про диких копитних, а про наших свиней, кіз, корів. Одна з наріжних речей, які ми маємо зробити, – це будь-яким чином перервати цей ланцюжок передавання від диких тварин до домашніх тварин,

– пояснила зоологиня.

На думку Наталії Атамась найбільший ризик передачі вірусів через процес урбанізації в центрах біорізноманіття. Вона пояснила, що саме там:

"є контакт домашньої худоби з дикими тваринами;

є "вологі" ринки (місце легальної й незаконної торгівлі тваринами і найімовірніше джерело поширення COVID-19 – 24 канал), де зустрічається домашня худоба, людина і дика тварина;

нема санітарних планів, які би створювали бар'єр між дикою природою та людиною;

ліси підходять впритул до поселень людей, скотарських приміщень".



Віруси можуть переходити до людини через домашніх кіз та корів / Фото Pexels

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Зоологиня також пояснює, що 60% хвороб людини викликають саме зоонозні патогени, тобто ті, які прийшли від тварин. З них 70% – саме з дикої природи.

Наразі знаємо 300 вірусів, які мають високий ризик зараження людей. У перспективі маємо близько 700 тисяч вірусів, що мають зоонозний потенціал, які ми ще не знайшли в дикій природі, але ми точно знаємо, що вони там є,

– каже зоологиня.

Автори дослідження прописали спеціальні заходи

Наталія Атамась каже, що автори дослідження пишуть про 161 захід, який можна здійснити, щоб щось зробити з пандемічною небезпекою. Зокрема зоологиня розповіла, що потрібно:

створювати охоронювані зони, які захищатимуть кажанів із їх печерами, мавп;

пояснювати, щоби розділяти "вологі" ринки з дикими тваринами і "вологі" ринки з домашньою худобою, щоби не змішувались патогени;

заходи у сфері споживання: сертифікація, регуляція, боротьба з нелегальною торгівлею, жорсткі штрафи;

транспортування та продаж: укріплювати митниці, боротися з нелегальними торговцями та їх міжнародними імперіями.

Читайте більше Як часто домашні улюбленці заражаються коронавірусом від господарів