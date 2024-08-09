Круче, чем можно было представить: как это, покататься верхом на морском льве – удивительное видео

Океан, который охватывает большую часть поверхности Земли, является живой экосистемой, кишащей разнообразными морскими обитателями. В то время как одни виды процветают на глубинах, другие находятся на грани вымирания, что в значительной степени связано с изменением климата, вызванным людьми. Это касается и морских львов (Neophoca cinerea).

В рамках нового исследования ученые оснастили этих животных камерами вдоль побережья Южной Австралии, чтобы создать подробную карту их ареалов. Этот инновационный подход имеет целью усилить усилия по охране природы и предоставить критически важную информацию об условиях жизни этих уязвимых популяций. Как это, покататься верхом на морском льве – смотрите ниже!

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Ученые показали, как это, покататься верхом на морском льве

На видео и изображениях, полученных с камер, размещенных на спинах морских львов, ученые разглядели 6 основных привычек животных:

посещение макроводорослевого рифа; посещение луга макроводорослей; прогулка по голому песку; игра с губками и песком; прогулка по беспозвоночному рифу; посещение безповонковых валунных местообитаний.

Ученые объявили, что их выводы не только дают большое понимание, но и имеют значительный потенциал для природоохранных усилий. Собранные данные помогут в картографировании ареалов исчезающих видов, в частности морских львов. Кроме того, эта информация может быть полезной для картографирования ранее неисследованных регионов океанского дна.

Это эффективный способ картирования различных бентических местообитаний на больших участках морского дна,

– говорит Натан Анджелакис из Университета Аделаиды и Южноавстралийского научно-исследовательского института.

Эти видео были сняты на расстоянии от 5 до 110 метров от побережья Австралии.

Как это было: смотрите видео

Как проходило исследование?

Исследователи использовали около 89 часов видеоматериалов, прикрепив к морским львам спутниковые GPS-регистраторы, для создания детальных моделей среды обитания на континентальном шельфе вблизи острова Кенгуру в Южной Австралии. Эти модели сначала указывали на наличие больших ареалов обитания вблизи побережья. Опираясь на этот фундамент, команда использовала океанографические данные и измерения, собранные различными научными группами за 21 год.

Такой комплексный подход позволил ученым построить более детальное понимание морской среды обитания у южного побережья Австралии. Отметим, что идея прикрепления камер к морским млекопитающим вовсе не является чем-то новым. Однако, в своей работе ученые продемонстрировали, как подобные камеры можно использовать для сохранения дикой природы.

Недавние исследования показывают, что за последние четыре десятилетия популяция морских львов сократилась более чем на 60%. В свете этого сокращения новые кадры, снятые со спины этих животных, имеют двойную цель. Во-первых, они дадут исследователям ценную информацию о морской среде вдоль побережья. Во-вторых, они помогут картографировать места обитания этого вида, что будет способствовать текущим усилиям по его сохранению.