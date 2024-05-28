Таких вы еще не видели: ученые обнаружили новый вид котов – шокирующие фото

В мире существует множество пород кошек, которые привлекают внимание людей. Сейчас к этому списку добавится еще один – ученые открыли новый вид котов, которые имеют исключительный цвет шерсти.

Зоозащитники и ученые, которые обнаружили этот новый вид, назвали его "салмиак" – в честь соленой лакрицы, что символизирует черно-белую окраску животного. Что известно об этих кошках – далее в материале!

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Ученые обнаружили новый вид кошек

Уникальный окрас котов напоминает черно-белый смокинг. Однако их отличает особая черта – цвет их шерсти переходит от черного к белому к хвосту. Исследователи объясняют такой редкий окрас генетической мутацией.

Первые кошки с таким необычным окрасом были замечены еще в 2007 году в Центральной Финляндии. Кроме характерного рисунка на спине, почти все эти коты имели белые или почти белые хвосты, а их глаза были желтого или зеленого цвета.



Новая порода кошек салмиак / Фото Ari Kankainen

Кошки породы салмиак, известны своими уникальными цветами шерсти – от черного до коричневого и черепахового, – не являются бесплодными, как считалось ранее. Несмотря на первоначальные опасения из-за редкости этих кошек, было подтверждено, что салмиакские кошки способны рожать абсолютно здоровых котят.

В процессе исследования ученые взяли образцы крови у пяти котов и провели анализ ДНК четырех из них. Тесты не указали ни на какие генетические мутации, связанные с белым мехом.



Салмиак имеет уникальную окраску / Фото Ari Kankainen

Затем ученые провели полное секвенирование геномов двух котов, обнаружив хромосомные перестройки в гене KIT. Этот ген отвечает за кодирование белого цвета в шерсти кошек. Различия в гене KIT также связаны с пестрой окраской у других животных, таких как лошади и мыши.

В результате сравнительные данные других видов и анализ генотипов подтверждают, что мутации в гене KIT являются ответственными за уникальную окраску шерсти салмиаков у кошек,

– отметили исследователи.

Вполне вероятно, что благодаря своему окрасу эти коты будут внесены в онлайн-реестры породистых котов, таких как Международная ассоциация кошек.